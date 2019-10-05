Oppo Kamera Patent Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonların kamera özellikleri bir hayli değişti. Ekrana gömülü kameralar, açılır kapanır kamera sistemleri, çoklu arka kameralar derken bu alanda dönebilen kameralar da gündeme gelmeye başladı. son olarak Oppo flip kamera olarak bilinen dönebilir bir kamera için patent aldı.

Özellikle Oppo Reno akıllı telefonlarıyla kendisini gösteren markanın, gelecek için planları da oldukça iddialı gibi gözüküyor. Son patent başvurusunda beklenenden çok daha iddialı bir kamera sistemine yer verileceği görülüyor.

Oppo Flip Kamera ile Gelecek

Aslında bakarsanız marka için kamera tasarımının farklı bir şekilde kullanılması alışık bir durum. Yine Reno modellerinde de benzeri bir yapı kullanılmıştı. Oppo Reno modellerinde de açılır kapanır kamera kullanılmış ve bu kameraların benzerlerinden biraz daha farklı bir tasarımı olduğunu görmüştük.

Şimdi ise alınan patent, flip kamera sisteminin geleceğini gösteriyor. Paylaşılan patent görsellerine göre arka kısımda çift arka kameranın bulunduğunu göreceğiz. Dikdörtgen şeklinde kullanılacak olan kamera alanında yer alacak çift kameranın dışında ön kamera kısmında herhangi bir kamera kullanılmayacak.

Zaten kameranın farkı da bu olacak. Yeni seri akıllı telefonların arka kamerası istendiği zaman ön kamera olarak dönebilecek. Ön kamera açıldığı zaman, kameraların ön yüzeye döndüğünü göreceğiz. Ön kameranın açılmasıyla beraber arka kameralar ön kamera kullanımı için uyarlandığı için, özellikler kısmında da farklı bir seri sunulmayacak.

Yani hem ön kameraların hem de arka kameraların aynı özelliklere sahip olması söz konusu olacak. Daha önce benzeri bir tasarımın Asus Zenfone 6 modelinde kullanıldığını görmüştük. Asus Zenfone 6 flip kamerasına göre nasıl farklar sunulduğunu ise yeni modelin tanıtımından sonra göreceğiz.

Bu tip bir kamera sistemiyle beraber gelecek olan telefonun adı ve diğer teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda bir bilgi yok. Kısa süre sonra telefonlar için yeni detayların da ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle teknik detaylar konusunda yeni bilgileri merakla bekliyoruz. Oppo tanıtımını ne zaman gerçekleştirecek bunun hakkında ise bir bilgi yok.