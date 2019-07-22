Oppo Katlanabilir Akıllı Saat için Patent Aldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz seri üretime başlamasa da, popülerlik konusunda hız kazanmaya başladı. Hatta Samsung’un Galaxy Fold, Huawei Mate X, Xiaomi’nin ve diğer bir kaç üreticiden farklı katlanabilir akıllı telefon örnekleri gördük.

Katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesini beklerken, Oppo farklı bir adım atarak, katlanabilir ekrana sahip akıllı saatleri piyasaya sürecek gibi duruyor. Şirket, kısa bir süre önce Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ‘ne patent başvurusunda bulundu. ‘Wearable electronic device’ ya da “Giyilebilir elektronik cihaz” başlıklı patent Eylül 2018’e kadar uzanıyor.

Tasarımdan da görülebileceği gibi, Oppo’nun patentli akıllı saatinin normal saat kayışı ve dikdörtgen şekilli bir ekranı var. Bu saatin asıl vurgu noktası, ekran modülünün katlanabilir olmasıdır. Böylece kullanıcı isterse kısa sürede daha geniş bir ekran alanına sahip olur.

Tasarım, saatini solda veya sağda kullanmayı tercih edenlere uygun olacak. Sağ ele giyildiğinde, katlanabilir ekran sol el avucunun arkasına uzanacak. Böyle bir tasarım, ekranın bir miktar temel destek almasını ve havada asılı kalmamasını sağlayacaktır.

Akıllı saatin iki modu vardır; katlanmış ve açılmış mod. Açıldığında, ekran alanı %200 oranında artar ve size üç kat daha fazla ekran alanı kazandırır. Kullanıcı arayüzü, kullanılan mobil cihaza bağlı olarak da değişmektedir.

Oppo’nun şu anki planları arasında katlanabilir bir akıllı saat olup olmadığı hakkında hiçbir bilgi yok. Şirket henüz katlanabilir bir telefon bile piyasaya sunmadı. Bu yüzden, yakın bir zamanda katlanabilir bir akıllı saat göremeyebiliriz.