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Oppo, Katlanabilir Akıllı Telefon Konseptini Tanıttı

Oppo, Katlanabilir Akıllı Telefon Konseptini Tanıttı. Oppo X 2021 adlı bu telefonun katlanma mekanizmasını ilk defa görüyoruz. İşte tüm detaylar.

Ahmet Ekinler

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Oppo X 2021

Oppo, akıllı telefon tasarımının statükosunu sarsmaya yabancı değil. 2013 yılında, Oppo N1‘in dönen bir kamerası vardı ve bunu, kaydırmalı kameraları sayesinde çentikten kurtulan 2018’deki Find X izliyordu. Şimdi üretici, Oppo X 2021 katlanabilir konsept telefonuyla normları yeniden tanımlıyor.

Bu cihazın en büyük hayranlık faktörü, geliştiriciler ve kullanıcılar için yeni fırsatlar sunan diyagonal 6,7 inç ile 7,4 inç arasında ayarlanabildiğinden sabit bir ekran boyutuna sahip olmamasıdır. Oppo, bir video bağlantısına tıklama örneğini verir, bu da daha sonra en boy oranını kendi başına ekran ayarlamasıyla sonuçlanır.

Ekran, temel formunda 6,7 inçtir. Bu, bir kısmı gerçek ekranın altında bulunan ve en ince noktasında sadece 0,1 mm kalınlığında olan tescilli Warp Track yüksek kalitede ekran laminatlı bir OLED paneldir. Ekranın dış katmanındaki gerçek malzeme hakkında bilgi alamıyoruz, ancak muhtemelen bir çeşit plastik.

Oppo, ekranın altındaki çift dönen motorları sayesinde sıfır kırışık bir ekran elde etmeyi başardı. Piyasadeki mevcut katlanabilir telefonlar ise hala üstesinden gelmeye çalışıyor. Motorlar, ekranı her iki yarıya eşit olarak dağıtılmış kuvvetle geri çekebilir ve genişletebilir.

Çift motor
Çift Motor

Oppo X 2021 ayrıca sabit bir çerçeve ve üstüne yerleştirilmiş hareketli bir çerçeve içeren dinamik bir yapıya sahiptir. Segment boşlukları olmayan 2’si 1 arada plaka tasarımı, panelin altındaki metal destek katmanları sayesinde ekranın çökmesini önlemeye yardımcı olur.

2'si 1 arada plaka tasarımı
2’si 1 arada plaka tasarımı

Oppo X 2021 için dört gözle bekleyebileceğimiz hiçbir gerçek sürüm planı yok. Aslında telefon muhtemelen hiçbir zaman mevcut haliyle piyasaya çıkmayacak. Ancak, teknolojisinden yararlanan piyasaya hazır cihazların duyurularını kesinlikle arayacağız.

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