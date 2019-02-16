Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreticilerinden muhtemelen en fazla ürünü Oppo tanıtacak. 23 Şubat’ta Barselona‘da Oppo 2019 İnovasyon etkinliği için birçok davetiye gönderildi.

Daha önce sızan haberlere ve söylentilere göre Oppo, etkinlikte 10x optik zoom özelliğini tanıtacak. Buna ek olarak da Oppo katlanabilir telefonun tanıtılacağı da gündeme geldi. Ayrıca bugün akıllı telefonun yeni patent tasarım görselleri yayınlandı.

Bugün yayınlanan Oppo katlanabilir telefonun yeni tasarımları oldukça dikkat çekicidir. Çünkü Çinli şirketin tescilli olduğu çok sayıda katlanabilir cihaz patenti var. Yani daha öncesinde katlanabilir telefonun farklı bir patent tasarımı da yayınlanmıştı.

Oppo Katlanabilir Telefonun Yeni Patent Görselleri 1 - 5

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) web sitesinde yayınlanan yeni patent uyarınca, kamera modülü bir tarafta, kulaklık diğer tarafta bulunuyor. Tek bir büyük ekrana sahip ve Samsung’un katlanabilir telefonu gibi bir kitap gibi katlanabilir. Katlanmış ve açılmış olarak akıllı telefon ve tablet gibi görünüme sahip oluyor.

Yeni çizimler, katlandığında cihazın kamera modülü için uygun bir gövdeye sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın bir tarafında yer alan ince bir alan, kameranın kapatılmasına yardımcı olacak. Katlanabilir cihaz için genel olarak pürüzsüz bir görünüm sağlar. Patentle ilgili diğer detaylar henüz bilinmemektedir.