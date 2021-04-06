Oppo, Kulaklık Saklama Girişi Olan Bir Oyun Kumandası Patenti Aldı!

Çinli teknoloji şirketi Oppo, konu inovasyon olduğunda genellikle önde olmak için çabalıyor. Şirketin katlanabilir ekranlar, kamera teknolojisi ve hatta oyun telefonlarına dair patentler aldığını gördük. Şimdi ise yepyeni bir oyun kumandası patenti bizleri karşılıyor. Çünkü bu cihaz, kulaklık saklamak için bir girişe sahip.

Patent açıklaması, elektronik oyun endüstrisinin hızlı gelişimi ile mobil oyunların kolaylıklarından dolayı geniş çapta tanıtıldığını belirtiyor. Oyunu daha iyi çalıştırmak ve genellikle kolaylık sağlamak için cep telefonunun dışında bir oyun kumandası gerekiyor.

Mevcut cep telefonu oyun yüzeyleri temel olarak iki kategoriye ayrılmış. Biri kulaklığa takılamayan gamepad, yani cep telefonu gamepad’in ortasına kenetleniyor ve gamepad, cep telefonunun 3,5 mm ses girişini bloke ederek kablolu bir kulaklık kullanmayı imkansız hale getiriyor.

Başka bir tasarım, üstte bir telefon tutacağı braketi olan bir oyun kumandası diyebiliriz. Kumanda, normal joystick gamepad’e benziyor ve oyun sırasında ses girişini takmak veya şarj bağlantı noktasını kullanmak için alan açıyor.