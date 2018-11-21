Oppo 'nun Katlanabilir Telefonuna Ait Patent Görselleri Yayınlandı!

Katlanabilir akıllı telefonlar 2019’un en çok ilgi çeken ürünleri olacak. Öyleki şimdiden bir çok telefon üreticisi bu cihazlar üzerinde çalışmaya başladı. Samsung‘un yakın zamanda düzenlediği Samsung Geliştiriciler Konferansı (SDC) 2018’de şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonlarında kullanılacak olan esnek Infinity Flex Display‘i açıklamıştı.

Ancak Samsung bu etkinliği düzenlemeden öncede Çin merkezli Royole Technologies şirketi FlexPai adında dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.

Ayrıca yakın tarihli bir raporda ise Huawei‘nin önümüzdeki yıl 5G destekli katlanabilir bir telefon piyasaya süreceği ifade edilmişti. Genel olarak birçok akıllı telefon üreticisinin önümüzdeki yıllarda katlanabilir telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu üreticilere karşın OPPO‘da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeyi başarmıştır. Hatta OPPO, Çin’deki SIPO patent ofisi ile yeni bir katlanabilir akıllı telefon tasarımı patentini de almıştır. Katlanabilir akıllı telefon tasarımları SIPO’ya Eylül ayında sunulmuştu ve 13 Kasım’da şirket tarafından onaylandı ve en sonunda yayınlandı.

Aşağıda yer alan patent görüntüsü, OPPO’nun çok sayıda katlanabilir telefon tasarımı sunduğunu ortaya koyuyor. Katlama ve açılma söz konusu olduğunda tüm tasarımlar aynıdır. Ancak tasarımlardaki farklı olan şey kameranın konumudur. Bir tasarımda ekran kapandığında hiç kamera bulunmazken diğer tasarımda yanlara yerleştirilmiş iki kamera bulunur. Ses kontrol düğmeleri cihazın yanında yerleştirilmiştir. Güç tuşu ise üsttedir. Cihazın alt kısmında bir hoparlör, 3,5 mm ses jakı ve şarj için bir port yer alır.

Telefon açıldıktan sonra tablet benzeri bir ekran alanı sunacak. Ekranın tam boyutu henüz bilinmiyor. Katlandığında, kullanılabilecek olan ekranın yarısı ön tarafta kalacak, diğer yarısı ise telefonun arka tarafına yapışacak. Samsung’un yaklaşan katlanabilir telefonu gibi bir dış ekrana sahip değil.