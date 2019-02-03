Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Oppo, bir süredir ülkemizde de sıkça adını duymaya başladığımız akıllı telefon markalarından birisi. Markanın resmi olarak ülkemizde de satışa çıkmasının ardından yeni akıllı telefonlar için de heyecanlı bekleyiş artmaya başladı. Ülkemizde de satışa çıkmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonlar ise TENAA üzerinde ortaya çıktı. Bu kez yeni modeller OPPO PBFM30 kod adıyla piyasaya sürülecek.

OPPO PBFM30 koduyla satışa çıkacağı görülen akıllı telefonların ilk detayları ise iddialı bir akıllı telefonu işaret ediyor. Hemen yeni model için ortaya çıkan bilgilerden söz edelim.

OPPO PBFM30 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Orta segment akıllı telefon ailesinin iddialı üyelerinden biri olacağını düşündüğümüz OPPO PBFM30 akıllı telefonlarının TENAA bilgileri de beklentileri karşılıyor. TENAA bilgilerine göre yeni seri akıllı telefonlar 8 çekirdekli işlemcilerle beraber gelecek.

1.8 GHz hızında çalışacak olan işlemcilerin özelliklerinin neler olacağı konusunda ise bir detay söz konusu değil. MediaTek işlemciler üzerinde duruluyor ancak yeni modelin gerçekten MediTek işlemcilerini kullanıp kullanmayacağı kesin değil.

Bunlar dışında yeni akıllı telefonların 6.2 inçlik bir panelle beraber gelmesi bekleniyor. Ekran kısmında 6.2 inçlik bir panel kullanacağı iddia edilen akıllı telefonların 1520 X 720 piksel çözünürlük değeri sunduğunu söylemek gerekiyor. Ekran çözünürlük değeri ve işlemciler dışında 13 MP + 2 MP değerinde arka kamera ve 4.100 mAh değerinde de pillerin bulunduğunu ekleyelim.

OPPO PBFM30 kod numarasıyla ortaya çıkan yeni akıllı telefonların ön kamerası kısmında da 16 MP değerinde tek bir ana kamera bulunduğunu görmek mümkün olacak. Yeni modelin tanıtımı için de çok beklemeye gerek kalmayacak. Yeni akıllı telefonlar 25 Şubat tarihinde karşımıza çıkacak. MWC 2019 fuarında tanıtılması beklenen modelin fiyatının da çok yüksek olması beklenmiyor.