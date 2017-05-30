Oppo R11, daha canlı görüntüler ve özellikleri sızdı

Geçtiğimiz ay içerisinde gördüğümüz sayısız sızıntı, söylenti ve teaser ile Oppo nihayet R11 ve R11 Plus akıllı telefonlarını 10 Haziran’da düzenleyecek bir etkinlikte tanıtacak. Ancak o zamana kadar gözlerinizi üç yeni bir sürü renkli versiyonda R11’i gösteren canlı görüntü sızdırdı.

Aranızdaki kartal gözlü, bu çekimlerin birincisinin aslında sadece geçen hafta gördüğümüz resmin temizlenmiş bir yinelemesi olduğunu fark etmiş olabilir.

Her neyse, bu görüntülerin yanında hem R11 hem de R11 Plus için resmi özellikler Çin’de kamuoyuna açıklandı. Telefonların perakende kutularından veya bazı promosyon broşürlerinden gelmiş gibi görünüyorlar. Normalde böyle yapışkan sızdırmazlıklara karşı dikkatli oluruz, ancak bu kağıtlar sadece bir kaç kere söylentileri olduğunu doğruluyor, daha önce sızdırılmış akıllı telefonların özelliklerini paylaştı, bu nedenle sözlerini dinliyoruz.. Ayrıca bkz: En iyi akıllı telefonlar 2017

Oppo R11’in 5.5 inç 1080p dokunmatik ekranı, dümeninde Snapdragon 660 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 20 MP selfie kamerası, 3,000 mAh pil ve bir parmak izi tarayıcı olduğu söyleniyor. R11 Plus, daha küçük kardeşleriyle özelliklerini paylaşıyor ancak 6 inç 1080p ekran ve 4000 mAh pil ile geliyor. Geçmiş açıklamalardan yola çıkarak, her iki modelde de 16 MP + 20 MP çift arka kamera kurulumunun 2x zum yapabileceğini biliyoruz.