Oppo R11 duyuruldu! İşte çift kamera ve diğer özellikleri

Mavi renkte Oppo R11 resmi hale geldi. 10 Haziran’da (Çin’de) kullanılabilen metal tasarımlı telefon Altın, Gül Altın ve Siyah renklerinde. Ayrıca daha büyük ev daha güçlü modeli R11 Plus şimdilik söylentilerde kalıyor.

Oppo R11, 5.5″ AMOLED ekrana (1080p çözünürlük, 401 ppi) sahiptir ve Color OS ile geliyor. Ayrıca Oppo R11 Android 7.1 Nougat‘ı çalıştırıyor.

R11‘in, biri 20MP sensör ve bir diğeri 16MP sensör olan arka tarafta çift kamerası bulunuyor. Bunlar, Qualcomm Spectra ISS tarafından işlenen görüntü işleme ile 2x optik yakınlaştırma için ayarlanmıştır. Yakınlaştırmanın yanı sıra çift kamera Portre modu sunuyor. (objenin arka planını bulanıklaştırarak ön plana çıkarma). Kendi fotoğrafınızı çekmeniz gerekse bile, R11 ön tarafta sağlam bir 20MP selfie kamera bulunduruyor.

Tüm bu görüntü işlemenin merkezinde yer alan Snapdragon 660 yonga seti. 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla eşleştirilmiş, ancak fiyat açıklanmıyor (güvenilir bir kaynak 485 dolar civarında olacağını söylüyor). Son olarak 2,900mAh pil kullandığını söyleyebiliriz.