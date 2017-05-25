Oppo R11 gelecek ay resmen açıklanacak

Oppo R11‘in açıklandığı tarih 10 Haziran olarak belirtildi. Bilgiler, üzerine tarihli bir Weibo kullanıcısının paylaştığı sızdırılmış bir posterden geliyor.

R11 şu ana kadar birçok söylenti ve sızıntı konusu oldu. Son zamanlarda, cihaz (Plus modeli ile birlikte) Çin telekomünikasyon yetkilisi TENAA‘dan sertifika aldı.

R11 için TENAA listesinde Snapdragon 660 yonga seti, 16MP + 20MP arka kamera ayarı ve 20MP selfie kamera da dahil olmak üzere temel özelliklerinden bazıları açıklandı. Diğer ayrıntılar arasında 5.5 inç Full HD ekran, 4GB RAM ve 2.900mAh pil yer alıyor.

Ekranın, RAM’ın ve pilin – 6 inç, 6GB ve 3,880mAh haricinde Plus modelinin benzer özellikleri var. Bu daha büyük türevin aynı gün tanıtılması bekleniyor.