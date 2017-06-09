Oppo R11 Plus resmi olarak tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

5 Haziran, sadece bir önizleme oldu, şimdi Oppo R11 ve R11 Plus‘ı ciddiyetle açıklıyor. Zaten R11’i gördük, şimdi Plus modeline odaklanalım. İkisi arasında çok fazla fark olmadığı belli.

Oppo R11 Plus, 1080p ekran çözünürlüğe sahip AMOLED panel ve 4000mAh büyük bir pil barındırıyor (VOOC Flash şarjıyla birlikte). Bu, 5.5″ ekran ve 3.000 mAh (hala VOOC destekleyen) normal R11’den daha güçlü donanımlara sahip olduğunu gösteriyor. En azından batarya ve ekran boyutu.

Bu noktanın ötesinde, işler neredeyse aynı. Color OS 3.1, sağlıklı 6GB RAM ve 64GB depolama alanı (ayrıca bir hibrid nanoSIM / microSD yuvası) ile tasarlanmış olan Android 7.1.1 Nougat çalıştıran hızlı ancak etkin bir Snapdragon 660 yonga seti alıyorsunuz. Plus olmayan modelin “sadece” 4GB RAM içerdiğini unutmayın.

Her neyse, ikili kamera her iki telefonda da kullanılmış. Parlak f/1.7 diyaframın arkasındaki 16MP sensör, telefoto (2x büyütme) 20MP kamera (f/2.6) yardımıyla sistemin belkemiğini oluşturur. Sırasıyla Sony IMX398 ve IMX350 sensörlerini kullanıyorlar. Bu iki kamera, Qualcomm ISP ile birlikte bokeh ve portre modları sunuyor.

Ve arka kameraların birinde geniş açılı ve telefoto- 4K video kaydedebilirsiniz. Önde, yetenekli bir 20MP selfie kamera (f/2.0) var.

Tüm bunlar, gizli bir anten hattı bulunan metal bir tasarıma (Oppo bu tasarımın hayranıdır) sarılır. Yakışıklı 7,8 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında, boyutunu göz önüne alındığında, hiç de kötü değil.

Yakında lansman tarihi ve fiyat bilgisini açıklayabiliriz. Ayrıca bkz: Oppo R11 Plus teknik özellikleri