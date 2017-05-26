Oppo R11 reklamları yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı

Oppo, R11’i 10 Haziran’da düzenlenecek bir etkinlik sırasında yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bilgi, dün bir poster aracılığıyla sızdırılmış ve şimdi başka biri tarafından teyit ediliyor.

Sızdırılan davete eşlik eden 20MP arka ve ön kameraları vurgulayan iki resmi TV reklamı var. Bu, ilk sızdırılan Oppo R11 reklamı değil.

Son zamanlarda, TENAA listeleri tüm özellikleri ortaya çıkarmak için sızdırılmıştı. Oppo R11 arka tarafında 16MP + 20MP ikili kamera, 20MP selfie kamera, 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip Snapdragon 660 çipi ile birlikte geliyor.

Ekran, 1080p çözünürlükte bir 5.5″AMOLED olacaktır.