Oppo R11 ve R11 Plus özellikleri belli oldu

Söylenti fabrikasında dolaşan Oppo R11‘e daha iyi bakma zamanı. R11 ve R11 Plus, fotoğraf ve detaylı özellikler sunan TENAA tarafından sertifikalandırılmıştır.

İkisi özelliklerinin çoğunu paylaşıyor. Yeni Snapdragon 660 yonga setini temel alıyorlar ve arkada çift kamera kullanıyorlar. 16MP + 20MP fotoğraf makinesi ayarı, 2x optik zum (en son Qualcomm ISP’nin yardımı ile) sunar. Önde 20MP selfie kamera var. Video çekimi yalnızca 1080p olarak listelendi, ancak R9 bile 2160p yapabilirdi, bu nedenle TENAA’nın bir hatası olduğunu düşünüyorum.

İki telefonun farklı olduğu yer ekran, RAM ve pil. Oppo R11‘de 5.5″ AMOLED ekran (1080p çözünürlük), büyük R11 Plus da 6″ LCD (yine 1080p) olacak. R11’de 4GB RAM, Plus modelinde 6GB olacak. Ve son olarak, Oppo R11 Plus‘ın geniş bir 3,880mAh pil, R11’in ise ortalama 2,900mAh‘den daha düşük bir kapasiteye sahip olması gerekecek.

Her iki telefon da Android 7.1 Nougat ile çalışacak ve Color OS ile temasa geçti. Ayrıca, parmak izi okuyucuyu ekranın altında görebilirsiniz. Lansman tarihi henüz açıklanmadı, ancak söylentilerin yoğunlaşması genellikle bunun yakın olduğu anlamına geliyor.