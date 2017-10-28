OPPO R11s Şık Tasarımı ve Çift Kamera Kurulumunu Yeni Sızıntıyla Gösteriyor

Son birkaç haftadır OPPO F5 modeli ile ilgili sızıntılar ortaya çıkıyor. Cihaz zarif hatları ve minimal çerçeve ile oldukça çekici bir tasarıma sahip. Şimdi, şirketten gelen bir başka modelin sızdırıldığı ve kullanıcılara farklı bir seçenek sunulduğu iddia edildi.

Yeni çıkan görüntülere göre, OPPO R11s çıkmak için hazırlık yapıyor. İnternette daha önce benchmark sonuçları ortaya çıkmış olsa da şimdi de bir kaç görüntü sızdırıldı. Görsellerden gördüğünüz gibi, R11s’ler oldukça hoş bir tasarıma sahip ancak ekranın çevresindeki çerçeveler söz konusuysa biraz daha ayrılıyor. Arka tarafta, modelin bir parmak izi okuyucusuyla birlikte bir çift kamera ayarı sunduğunu görüyoruz.

Sızdırılan görüntüler bu modelin Siyah, Altın veya Kırmızı renk ile geleceğini gösteriyor. Bu cihazla ilgili her şey sızdırılmış değil, ancak 2 Kasım’da çıkacağını düşünürsek her şeyi bilmek için çok beklemek zorunda kalmayacağız.