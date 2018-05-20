Oppo R15 Nebula Special Edition Sınırlı Sayıda Satışa Çıktı! İşte Fiyatı...

Oppo bu hafta başında Oppo R15‘in özel bir versiyonuna işaret eden bir teaser yayınlamıştı. Yeni özel versiyon şimdi Oppo R15 Nebula Special Edition adıyla piyasaya sürüldü.

Oppo R15 Nebula Special Edition mavi-pembe-mor renklerden oluşan bir degrade tasarıma sahiptir. Tasarım Mısırlı endüstriyel tasarımcı Karim Rashid ve Oppo tasarım ekibi arasında ortak bir çalışma olarak yapıldı. Telefonun arka panelinde Mısırlı tasarımcının imzası görülüyor olsa bile şirketin tasarım ekibi de bu tasarımda rol oynadı.

Çinli üreticilerin yeni trendi telefonları üzerinde çalışmaları için yüksek profilli bir tasarımcı tutmaları oldu. Örneğin Xiaomi, Mi Mix serisi için Fransız tasarımcı Philippe Starck ile çalışmıştı.

Oppo R15 Nebula Special Edition normal varyantın cam arka panel tasarımını korur. Ancak renk açısından gradyan tasarım ışığın geldiği açıya göre telefonun farklı şekillerde büyüleyici görünümlere sahip olmasını sağlar.

Teknik özellikler bakımından normal Oppo R15‘inkiyle özellikleri aynıdır. 2280 x 1080 6.28 inç Super-V ekrana çentiğe sahiptir ve 19:9 en boy oranındadır. İşlemcisi Helio P60 olan telefonun 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunur.

Oppo R15 Nebula Special Edition AI özelliklerine sahip 20 MP selfie kameraya sahiptir. Arka tarafında ise 16MP + 5MP konfigürasyonunda çift kamera bulunur.

Telefon Android 8.1‘de ColorOS 5.0 arayüzünü çalıştırır. Çift SIM desteğine (yalnızca nano) sahip telefon ayrıca VOOC hızlı şarj desteği ile bir 3450mAh pile sahiptir.

Oppo R15 Nebula Special Edition Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo R15 Nebula Special Edition 3199 Yuan yani yaklaşık olarak 500 $ fiyata sahiptir. Telefonun rengiyle eşleşen bir çift JBL özel yapım kulaklık kutunun içinde gelir. Ön siparişler şu an açık ancak gerçek satışlar 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.