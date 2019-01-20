Son yılların yükselen yıldızlarından biri olan Oppo, uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle piyasadaki iddialı yerini koruduğunu görüyoruz. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde sadece uygun fiyatlı seriler sunmasıyla değil, bunun yanında güçlü özellikleriyle de dikkat çektiğini söylemek gerekiyor. Bu şekilde sunulan akıllı telefon modellerinden birisi de kısa süre önce tanıtıma çıkan Oppo R15 Pro akıllı telefonları.

Gerek tasarım gerekse de teknik özellikler bakımından çok daha iddialı bir seri olduğunu söyleyebileceğimiz Oppo R15 Pro akıllı telefonlarının tam olarak nasıl özelliklere sahip olduğuna ve bu modelin tercih edilebilirliğine bakalım.

Oppo R15 Pro Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların tasarımından işe başlamak gerekiyor. Oppo R15 Pro akıllı telefon modelinde yeni seri akıllı telefonlarda gördüğümüz tasarım çizgilerini görüyoruz. Bu modelde direk olarak çentikli ekran tasarımı benimsenmiş durumda.

Telefonun ön kısmında sadece öne kamera ve sensörlerin bulunduğu küçük bir çentik alanı var. Alt kısımda ise ince çerçeve bölümü sabit kalmış durumda. Hem alt kısımda hem de yanlarda çok geniş bir ekran kısmının sunulduğunu da eklemek gerekiyor.

Telefonun arka yüzeyine geçtiğimiz zaman da yine dikkat çekici bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yan yana sıralanmış olan çift arka kamera kullanılan Oppo R15 Pro akıllı telefonlarının kameraların hemen yanında bir flaş ışığı da bulunuyor. Bu flaş ışığının alt kısmında ise parmak izi sensörlerinin kullanıldığını görüyoruz.

Hem ön kısımda hem de arka kısımda yeni nesil akıllı telefonlara uygun bir tasarım söz konusu. Bu değerlerle beraber telefonun ölçülerinden de söz edelim. Yeni model 156.5 mm X 75.2 mm X 8 mm ölçülerine sahip. Telefonun ağırlığı ise 180 gram olarak açıklanmış durumda. Kapak malzemesinin seramik olduğunu ve çerçevenin ise metal malzeme olduğunu da ekleyelim.

Oppo R15 Pro Ekran Özellikleri

Oppo R15 Pro akıllı telefonlarının ekran özelliklerine geçiş yapalım. Tasarım kısmında yeni nesle geçiş yapan akıllı telefonlar, ekran kısmında da yeni nesle geçiş yapıyor. Yine ekran kısmında da çok daha geniş bir panel söz konusu. 6.28 inçlik bir ekran paneline sahip olan akıllı telefonun, 1080 X 2280 piksel çözünürlük değeri var.

6.28 inçlik panelin bu çözünürlük değeriyle beraber sunduğu piksel yoğunluk değeri ise 402 PPi olarak açıklandı. Yine ekran teknolojisi kısmında da OLED tercihinin yapıldığını da belirtelim. LCD ekranlara göre çok daha iyi bir deneyim sunan OLED ekranların genel görüntü kalitesini de bir hayli yukarı taşıdığını da eklemek gerekiyor. Ekran gövde oranının da yine %83.64 olduğunu da belirtelim. 16 milyon renk desteği bulunan çentikli ekranın başka bir artısı ise bulunmuyor.

Oppo R15 Pro Teknik Özellikler

Teknik özellikler kısmında Oppo R15 Pro akıllı telefonlarından çok bir şey beklememek gerekiyor. Bir amiral gemisi akıllı telefon modeli sunulduğunu söylemek yanlış olur. Bunun yerine orta segment için iyi bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Serinin içerisinde yer alan işlemci modeli de bunu doğrular nitelikte. Yeni akıllı telefonların Snapdragon 660 işlemcileri bulunuyor.

Ortas segment için başarılı bulunan işlemciler, 2.2 GHz hız değerine sahip ve 8 çekirdekli bir işlemci modeli olarak geliyor. Beraberinde Adreno 512 grafik birimini de getiren işlemciler, 14 nm üretim sürecinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmakta. İşlemcilerle beraber sunulan RAM bellek miktarının ise 6 GB RAM bellek olduğunu ekleyelim. 128 GB depolama alanına sahip olan Oppo R15 Pro, 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber yükseltilebilir hafıza desteğine de sahip.

Oppo R15 Pro Kamera Özellikleri

Kamera kısmında da son dönemin modasına uyan bir seri söz konusu. Yine çift arka kamera kullanılan akıllı telefonda 16 MP + 20 MP değerinde çift arka kamera söz konusu. HDR destekli ve EIS destekli olan kameralar f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip. Yeni akıllı telefonların ön kamera kısmında ise 20 MP değerinde bir ana kamera sunduğunu görmek mümkün oluyor. Yine ön kamera kısmında da f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera söz konusu.

Ön kamera bölümünde de portre modu ve yapay zeka iyileştirme özellikleri var. HDR destekli ön kameranın maksimum çekim değeri ise Full HD olarak açıklandı.

Oppo R15 Pro Pil Durumu

Son olarak yeni akıllı telefonların pil kapasitesinden söz edelim. Bu modelin içerisinde 3430 mAh değerinde bataryalar bulunuyor. Hızlı şarj destekli olan akıllı telefonda 5 dakikada 2 saatlik konuşma süresine varacak kadar şarj olmasına izin veriliyor.

Alınır Mı? Fiyat Nasıl?

Ülkemizde satışı olup olmayacağı kesin olmayan akıllı telefonların açıklanan fiyatı 510 Euro olarak belirlenmiş durumda. Yeni akıllı telefonların bu fiyatla beraber özelliklerinin ve tasarımının da makul olduğunu söyleyebiliriz.