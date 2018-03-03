Oppo R15 Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Oppo, 2017’nin Kasım ayında R11‘i açıklamıştı ve şimdi de gelecek amiral gemisini Oppo R15‘i tanıtıldı. Üretici, Weibo‘ya, R15 ve R15 Plus olarak adlandırılacak yeni telefonlarını sundu. Telefon ekranın üstünde bir çentik olacak. Çerçevesiz model ayrıca son derece ince üretilecek.

Oppo, Essential ve Sharp tarafından tanıtılmış olan ancak Apple tarafından yaygınlaştırılan çentik ekran tasarımını uygulayan bir sonraki firma olacak. Selfie kamera ve sensörler için özel bir kesimle gelen son telefon MWC 2018‘deki Zenfone 5 (2018) olmuştu. Son zamanlarda trend olan farklı kesimlerdeki telefon tasarımları artık markaların tek tip tasarımdan kurtulmalarını da sağladılar diyebiliriz.

Oppo da artık diğer markalara uyarak tasarımlarında ufak dokunuşlara yapmaya başlamış.

Oppo R15 Özellikleri

Şirket henüz telefonla ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamıyor. Ancak geçmişte bazen güvenilir olan bir kaynaktan gelen bilgilere göre; Oppo R15, MediaTek‘in yeni Helio P60 yongasetini kullanacak. Bu, 2 GHz hızında çalışan dört Cortex-A73 çekirdeği ve 2 GHz hızında da dört A53 çekirdeği bulunan bir CPU demektir. Grafikler için de Mali-G72 olacağı iddia ediliyor.

Oppo‘nun teaserından R15‘in ekranın üst kısmında bir çentikle gelen başka bir Android akıllı telefon olacağını biliyoruz. Bu eğilim açık konuşmak gerekirse rahatsız edici bir şekilde giderek yaygınlaşmaktadır. En azından iPhone X‘dekinden daha küçük bir çentik var, ama yine de mükemmel bir görünüm sunmuyor. Herkesin fikri farklıdır ancak biz bu çentik popülaritesinden sıkılmaya başladık diyebiliriz.