Oppo R15 ve R15 Plus Tanıtım Videosu Yayınlandı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Oppo R15‘i ay sonuna kadar tanıtmaya hazırlanıyor olabilir. Oppo R11 gibi bir satış politikası izlenecek ve büyük olasılıkla 400 €’nun altında fiyatlandırılacak.

Oppo R15‘in TENAA sertifikasınde ortaya çıkan özellikler çok yeterli değildi. İnce çerçeveler ve bir çentik olan telefonun 19:9 en-boy oranlı 6.28 inç 2280×1080 piksel ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

Oppo R15 Özellikleri

Oppo R15‘nin bilinen diğer özellikleri ise;

Android 8.1 Oreo

6GB’a kadar RAM ve 128GB dahili depolama

20MP ön kamera

16MP + 5MP çift kamera

3365mAh pil

Oppo R15‘in ayrıca Plus ve Dream Mirror sürümlerinin de satışa çıkması bekleniyor.

Bu iki versiyon hakkında çok az şey biliyoruz. Beyaz ve Mavi renklere sahip aynayı andıran tasarımı ile iki renk seçeneğine sahip olması Dream Mirror’ın en son sızıntıları arasında yer alıyordu.

Normal Oppo R15’in ise Kırmızı ve Siyah renk seçenekleri ile satışa sunulması planlanıyor.

Oppo R15 Renk Seçenekleri

Oppo R15 Çıkış Tarihi – Ne Zaman Çıkacak?

Oppo R15 tanıtım filmi bugün yayınlandı. Ancak tanıtım filminde herhangi bir tarih gösterilmedi.

Tarih gösterilmemesine rağmen bizim tahminimiz 2018 Mart ayı sonuna kadar Oppo R15 modelinin ortaya çıkacağı yönünde olacak.