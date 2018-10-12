Geçtiğimiz ay TENAA listesinde gizemli üçlü akıllı telefon görüntülendi. Mevcut bulunan Oppo R17‘nin bir tık aşağı versiyonuna oldukça çok benziyordu. Fakat farklı bir telefon ile karşımıza çıkan OPPO bizleri oldukça şaşırttı. Hiç umulmadık bir mağaza listesinde yeni OPPO R15x adlı telefon hakkında hemen hemen tüm bilgilere ulaştık.

R17 ve R17 Pro dış pazarlarda satışa sunulmasına rağmen, Oppo’nun hala R15 sıralamasını tamamlamadığını biliyoruz. Akıllı telefon online satış yapan bir perakendecinin web sitesinde gösterilerek TENAA’da açıklanan OPPO’nun belirlenmemiş modeliyle tamamen uyumlu görünmektedir. Ayrıca burada listelenen PBCM10 model numarası ile paraleldir.

Özelliklerine değinecek olursak eğer, 1080×2280 çözünürlüğe sahip bu akıllı telefon su damlası tarzı çentik ile 6.4 inç ekrana sahiptir. Telefon Snapdragon 660 yonga seti ile çalışıyor. TENAA listelemelerinin yonga setleriyle yıldızı pek barışmadığı için bu sızıntı sayesinde bulmacanın eksik parçasını da tamamlamış oluyoruz. R15x bilindiği gibi 4GB/128GB veya 6GB/128GB olmak üzere iki farklı bellek ile geliyor.

Ön kamera 25MP sensöre sahipken arkadaki çift kamera kurulumu derinlik algılama için 16MP birincil ve 2MP ikincil kameraya sahiptir. 3,500 mAh batarya içeren bu telefon Android 8.1 Oreo Oppo’nun ColorOS özel kaplamasıyla birlikte kutudan çıkıyor.

Oppo R15 Nebula Özel Baskısı ve Buzul Gümüş renkleriyle sunulmaktadır. 4GB/128GB modelinin satış fiyatı 2,699 CNY (361$) iken, 6GB/128GB sürümü ise 2,599 CNY (375$) olarak belirlenmiştir.