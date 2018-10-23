Oppo, çok daha aktif bir marka olmaya başladı. Düzenli aralıklarla yeni akıllı telefon tanıtımı yapan Çinli markanın, bu kez yeni modelinin Oppo R15x olacağını biliyorduk. 1 aydır özellikleri hakkında bilgiler gelmeye devam eden akıllı telefonların sonunda resmi olarak tanıtımı da yapıldı.

Oppo R15x adıyla tanıtılan yeni akıllı telefon, beklenen özellikleri sunması ve tasarımıyla bir hayli dikkat çekti. Sözü uzatmadan bu modelde yer alan detaylardan bahsedelim.

Oppo R15x Tasarımı

Yeni akıllı telefon tasarım kısmında önceki serinin trendlerini devam ettiriyor. Yine yeni modelde de su damlası çentik alanına yer veriliyor. Sadece ön kameranın yer aldığı çentik alanı, ekranın oldukça geniş gözükmesini sağlıyor. Yanlardan tamamen çerçevesiz bir model görüyoruz.

Arka kısımda da benzer bir tasarım söz konusu. Yan yana sıralanmış olan çift arka kamerayla beraber gelen Oppo R15x, değişken renk seçeneği özelliğiyle de bir hayli dikkat çekici bir arka kapağa sahip. Bunun dışında bir detay ise bulunmuyor.

Oppo R15x Ekran

Yeni modelin ekran kısmında ise yine geniş bir panel kullanılmış. 6.4 inçlik panel kullanan marka, AMOLED ekran teknolojisinde 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Yine uçtan uca ekran teknolojisi kullanılmaya devam edilmiş. Ekranın en çok dikkat çeken özelliği, ekrandan parmak izi okuma sisteminin bulunması.

Oppo R15x Teknik Özellikleri

Oppo R15x ortalama bir performans gösteren orta segment akıllı telefonlardan. Telefonun içerisinde Snapdragon 660 işlemcileri ve Adreno 512 grafik birimi var. 8 çekirdekli işlemcinin hızı ve performansı genel kullanım için oldukça yeterli olarak gösterilebilir.

Yine grafik birimi de Adreno 512 ve bu da kendisini kanıtlamış donanımlardan bir tanesi. Telefonun içerisinde yer alan RAM bellek miktarı ise 6 GB olarak açıklandı. 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanı görüyoruz. Batarya kısmında ise 3600 mAh değerinde bir pil kullanılmış.

Kamera Özellikleri

Yavaş yavaş standart haline gelmeye başlayan kameralara yer veren Oppo R15x, arka kısımda f/1.7 diyafram açıklıklı 16 MP değerinde ana kamera ve 2 MP değerinde ikinci kamera ile geliyor. Ön kısımda ise 25 MP değerinde selfie özel kamerası var. Kameralarda yine yapay zeka artısı öne çıkıyor.

Fiyatı

Son olarak bu modelin fiyatından söz edelim. Çentik alanıyla dikkat çeken telefon, 360 dolar fiyatla satışa çıktı.