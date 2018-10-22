OPPO R15X yeni renk ve depolama özellikleri hakkında heyecanlanmamızı gerektirecek çok fazla yeni bilgi yok. Çünkü zaten birkaç hafta önce yeni bir adla başlatılan OPPO K1 akıllı telefonu olduğunu bildiğimiz için özelliklerini de zaten biliyorduk.

OPPO R15X uygun bir tanıtım etkinliği yapamadı ancak resmi web sitesinde zaten gerekli bütün bilgiler listelendi. 1 Kasım tarihinde 360$ civarı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Bu fiyata aldığınız akıllı telefon bizlere 6.000 inç FHD ekranı, su damlası çentiği, ve %91 ekran gövde oranı olan bir telefon sunacaktır. Ekran AMOLED ve Gorilla Glass 5 ile kaplı bir şekilde tasarlanacak. Altında ise bir parmak izi okuyucusu bulunacak. Çentiğin içine yerleştirilmiş birçok özellik içeren bir 25MP AI kamera da var.

OPPO R15X yeni renk ve depolama özellikleri bizlere 6GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 660 işlemci tarafından desteklenen hoş bir telefon sunuyor.

Telefonun arkasında sol üst köşede bulunan çift kamera 3D camla kaplanmış olacak. OPPO kameraların özelliklerini genellikle belirtmez ancak bunun K1 olduğunu bildiğimiz için kameraların 16MP f/1.7 sensör ve 2MP f/2.4 derinlik sensörüne sahip olduğunu da biliyor olmamız gerekir. Sahne tanıma, portre modu ve hızlandırılmış fotoğrafçılık gibi birkaç özelliği içeriğinde bulundurur.

OPPO R15X Android Oreo tabanlı ColorOS 5.2 ile birlikte kutudan çıkar. Oyun modu, güvenli ödeme ve kullanım alışkanlıklarını öğreten bir akıllı asistanı var.

Bulutsu ve Buz olmak üzere iki renk çeşidine sahip bir telefondur. OPPO M11 Bluetooth hoparlör, kablolu kulaklık ve bir TPU kılıfı ile gönderilecektir.