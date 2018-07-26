Oppo R17 Modeli 10 GB RAM İle Geliyor!

Oppo R15 ve R15 Dream Mirror orta sınıf akıllı telefonları bu Mart ayında resmen tanıtılmışlardı. Ancak şirket en az birinin üst versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu şaşırtıcı bir şekilde Oppo R17 olarak adlandırılacak.

Bu haber Çin’in Twitter tarzı sosyal medya sitesi olan Weibo‘da aşağıdaki görüntüyü paylaşan Çinli birinden geldi. Sızıntı bugün paylaşıldı.

Oppo sponsorluğunu yaptığı bir medya etkinliğinde yakalandı ve şirketin zaten R17’yi yavaştan tanıtmaya başladığı görüldü. Telefonla ilgili başka hiçbir ayrıntı çıkmasa da aynı sızıntı daha önce cihazda 10 GB’a kadar RAM olacağını da söylemişti.

Ancak bu noktada oldukça resmi olan görüntülerin aksine bu yeni sızıntıyı “doğrulanmamış bir dedikodu” kategorisinde sindirmenizi öneririz. Yine de eğer Oppo R17 büyük miktarda hafızaya sahip ilk akıllı telefon olma potansiyeline sahip olabilir. Bu kesinlikle özellik sayfalarında daha büyük numaralar isteyenleri mutlaka memnun edecektir.