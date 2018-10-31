Oppo, gerek tasarım değişiklikleri gerekse de ekran sistemlerinde ilkleri deneyen markalardan biri olması nedeniyle bir hayli öne çıkmaya başladı. Markanın son olarak Oppo R17 serisi amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle kendisini gösterdiğini gördük. Bu modellerin hemen ardından ise yeni akıllı telefonların serisinin genişletileceği konusunda bilgiler ortaya çıkmıştı.

Fakat serinin yeni modeline ilişkin çok bir bilgi paylaşımı yapılmamıştı. Şimdi ise Japonya üzerinden yeni akıllı telefonların ortaya çıktığı açıklandı. Oppo R17 Neo adıyla gelen yeni model, serinin orta segment modeli oldu. Hemen bu seride nasıl değişiklikler olduğundan söz edelim.

Oppo R17 Neo Tasarımı Değişti Mi?

Tasarım kısmında Oppo R17 Neo modelliyle çok önemli bir değişiklik sunulmuyor. Yine çentik alanına sahip olan akıllı telefonun, diğer modellerde olduğu gibi su damlası çentik alanı kullandığını da ekleyelim. Bunun dışında genel hatlarda da bir değişiklik söz konusu değil.

Arka kısımda değişken renklere sahip olan arka kapak, ön kısımda ise su damlası çentik alanının kullanıldığı geniş ekran dikkat çekiyor. Yine yatay olarak dizilmiş çift arka kameranın bulunduğu da tasarım kısmında son detayımız olsun.

Oppo R17 Neo Teknik Özellikleri

Teknik kısımda Oppo R17 Neo modeli diğer modellere göre biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Serinin orta segment üyesinin tanıtıldığını başta söylemiştik. İçerisinde Snapdragon 660 işlemcilerini barındıran telefon, 4 GB RAM bellek miktarıyla dikkat çekiyor.

Depolama alanı kısmında ise 128 GB seviyesinde bir dahili hafıza bulunuyor. 4 GB RAM bellekle beraber sunulan depolama alanı sevindirici.

Ekran

Ekran kısmında da çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Su damlası çentik alanıyla beraber 6.4 inçlik bir ön panel kullanılmış. Yani ekranlar oldukça geniş. AMOLED teknolojisinde olan Oppo R17 Neo, çözünürlük kısmında ise Full HD+ değeriyle öne çıkıyor.

Ekran kısmında bilinmesi gereken son detayın, parmak izi sensörlerinin ekrana gömüülü olmasını olduğunu da ekleyelim.

Kamera

Kamera kısmında da 3 kameralı bir seri söz konusu. Arka kısımda 16 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera kullanılıyor. Ön kamera kısmında ise 25 MP değerinde bir ana kamera kullanılıyor. Ana ön kameranın dikkat çekici yazılım artıları var.

3600 mAh değerinde batarya, 4G VoLTE desteği, Bluetooth 5.0 desteği gibi desteklerle öne çıkan akıllı telefonun fiyatı ise 1899 TL olarak açıklandı. Tabii ki bu fiyata vergiler dahil edilmiş değil. Bu model ülkemizde satışa çıkacak olursa, vergilerle beraber fiyat biraz daha yükselecektir.