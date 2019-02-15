Oppo R19 Bu Yıl Piyasaya Sürülmeyecek!

Oppo önümüzdeki hafta Hindistan’da Oppo F11 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Kısa bir süre önce yayınlanan tanıtım videosunun yanı sıra sızıntılar, telefonun dikkat çekici bir ekrana, açılır bir selfie kamerasına, çift kamera kurulumuna ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağını ortaya ortaya çıkardı.

Buna ek olarak Oppo, Çin’in yeni yılının ilk çeyreğinde genellikle R serisi akıllı telefonları piyasaya sürdüğü için, Oppo R19 ve R19 Pro modellerinin Mart ayına kadar çıkabileceği tahmin edilmekteydi. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler ise, Oppo’nun F11 Pro telefonununu yanı sıra Oppo R19 modellerini tanıtacağını göstermekteydi.

Ancak Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren Brian‘ın bugün yaptığı bir açıklama işleri tersine çevirdi. Ortaya çıkan bütün söylentileri geride bırakarak, şirketin bu yıl R19 telefonunu tanıtmayacağını doğruladı.

Açılır kameralı telefonların gelişmekte olan pazarlara yönelik olacağını da Weibo gönderisine ekledi. Başkan yardımcısı aynı zamanda şirketin ilk katlanabilir telefonunun mühendislik prototipini tecrübe ettiğini ve henüz özel bir değeri olmadığı görüşünde.

R19 modeline karşılık, bu yıl içerisinde 5G ve yapay zeka destekli katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonu tanıtacaklarını dile getirdi