Oppo R19 - Ekran Patentinin Görselleri Yayınlandı!

Oppo, R serisi akıllı telefonlarında sürekli olarak daha yüksek ekran alanı sunuyor. Haziran 2017’de tanıtılan OPPO R11, 16:9 ekran ile gelmişti. Yine ay nı yıl içredisinde R11’in yükseltilmiş sürümü, 18:9 ekran ile piyasaya sürüldü.

Oppo, geçen yılın ilk çeyreğinde tanıtılan R15 serisi ile çentikli ekran tasarım devrine giriş yaptı. 2018’in son aylarına doğru ise R17 serisi ile su damlası çentikli ekranlar geldi. Bu nedenle, yaklaşan R19‘un ya Samsung Galaxy A8s veya Honor View 20 gibi bir delikli ekrana sahip olması çok muhtemeldir.

Son zamanlarda, Oppo, “Uygulama simgesine sahip cep telefonu” başlıklı iki patent başvurusunda bulundu. Ekranda her hangi bir çentik yok sadece kamera deliği yer alıyor.

Ekran tasarımı, ekranın sol üst köşesinde bir selfie kamerasının varlığını gösteriyor. Kamera uygulamasının simgesi, selfie kamerasını gizliyor. İlginç özelllik ise kamera uygulamasını kaydırmaya çalıştığınızda menü görevi görerek farklı uygulamarı ortaya çıkarıyor. Fakat kamera simgesi her zaman aynı yerde kalıyor.

Telefonun arka tasarımında, arka panelin üst ve alt kenarlarına yerleştirilmiş bağlantı bantları bulunuyor. LED flaşlı yatay çift kamera kurulumu, sol üst köşesine yerleştirilmiştir. Telefonun arka tarafında bir parmak izi tarayıcı da bulunmaktadır. Telefonun alt kenarında ise harici hoparlör, şarj bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı vardır.

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