Çinli akıllı telefon markaları pazarı ele geçirmeye başladı. Bu yönde çok önemli adımlar atan markalar var. Bir yanda Huawei bir yanda ise Xiaomi bu konuda oldukça iddialı adımlar atıyor. Fakat pazarda fark yaratan markalarda var. Bunlardan birisi de Oppo. Özellikle son dönemde tanıtılan akıllı telefon modellerinde oldukça farklı tasarımlar sunmasıyla öne çıkan marka, şimdi ise Oppo R19 akıllı telefonları üzerinde çalışıyor.

Yine yeni akıllı telefon modellerinde de çok daha farklı bir tasarıma yer verileceği ise gelen bilgiler arasında. Çok kısa bir süre önce görselleri ortaya çıkan telefonun, tam olarak nasıl bir tasarım farkı ortaya koyacağını da görmüş olduk.

Oppo R19 Neler Sunacak?

Oppo R19 akıllı telefonlarının en büyük farkının kameraları olması bekleniyor. Ekran bütünlüğü kamera ile bozulmayacak. Bunun yerine yeni model özel bir kamera alanı kullanacak. Ekranın üzerine gömülü olarak gelecek olan kameranın, herhangi bir çentik alanı ya da çerçeve alanı kullanılmasına gerek bırakmayacağını gösteriyor.

Ekranda tek kameralık bir yere yer verildiği görülüyor. İlginç olan ise bu alanın da yine ekranın üzerine gömülmüş olması olacak. Kısacası tamamen ekrandan oluşan bir telefon görmek mümkün olacak. Yine parmak izi sensörleri de ekrana gömülü olarak gelecek. Yani ön kısımda, ekran bütünlüğünü bozacak hiçbir detay olmayacak.

Arka kısımda ise çift arka kamera karşımıza çıkacak. Üst üste sıralanmış olan çift arka kameranın hemen altında flaş ışığına da yer verilecek. Genel olarak tasarım bu şekilde karşımıza çıkacak. Teknik özellikler kısmında da önemli bilgiler elde edilmiş durumda. Buna göre yeni seri akıllı telefonların 6.4 inç ekran kullanacağından söz ediliyor.

AMOLED ekranların yeni nesil camlar olan Gorilla Glass 6 ile korunacağı konusunda bilgiler var. Ayrıca bu modelin Snapdragon 710 işlemcilerini kullanacak başarılı bir orta segment akıllı telefonu olacağını da ekleyelim. Orta segment için amiral gemisi modellerden biri olacağını göreceğimiz Oppo R19 akıllı telefonlarının tanıtım tarihi içinse net bir bilgi verilmedi. Tanıtım tarihinin 2019 yılında olacağı ve beklentinin Mart ayı olduğu söyleniyor.