Oppo‘nun, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Oppo R19 ve R19 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Oppo R19’un koruma kılıfının görüntüleri bugün sızdırıldı. Akıllı telefonun yenilenmiş bir arka tasarıma sahip olabileceğini ortaya çıkarmış oldu.

Aşağıdaki görüntülerden de fark edilebileceği gibi, R19 kılıfında çift kamera kurulumunu ve LED flaşını barındırabilen geniş dikey bir kesik var. Kamera kurulumunun hemen altında ise parmak izi sensörü için oval şekilli bir kesik yer alıyor.

Bir önceki model olan Oppo R17 modelinde ekran içi bir parmak izi okuyucusu yer alırken, yükseltilmiş bu modelde arka tarafa yerleştirilen bir parmak izi sensörünün bulunması biraz garip görünüyor. Muhtemelen, ekranda içi parmak izi sensörü özelliği yalnızca Oppo R19 Pro modelinde mevcut olabilir.

Oppo R19 - Koruma Kılıfı 1 - 2

Kenarlara bakacak olursak, güç tuşu sağ tarafta yer alırken, sol tarafa ses kontrol tuşları mevcut. Akıllı telefonun alt kenarında 3.5mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası için kesikler var. Oppo R19’un üst kenarında da üç kesik bulunuyor. Ortadaki kesme, açılır selfie kamerası olabileceğini düşündüren büyük bir kesit. Şirket R19’da böyle bir selfie kamerasını seçerse, OPPO Find X akıllı telefon gibi daha yüksek ekran boyutuna sahip olabilir.