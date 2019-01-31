Oppo R19 Modelinin Canlı Görüntüleri Sızdırıldı!

Bu yıl oldukça etkili telefonlar piyasaya sürmesi beklenen Oppo‘nun yeni telefonları üzerine bugün bir canlı resim internete sızdırıldı. Sızdırılan resimlerde ilk dikkat çeken şeyin akıllı telefonda bulunan açılır bir selfie kamerası ve çentiksiz bir ekranın varlığıdır, demek yanlış olmaz.

Ancak görüntülerin Oppo F11 veya Oppo R19 akıllı telefonlarına ait olup olmadığına dair henüz resmi bir onay yok. Geçen yıl piyasaya sürülen Oppo F9 ve Oppo R17 modelleri, su damlası çentik özellikli ekranlarla donatıldı.

Bu gün paylaşılan canlı görüntüler ise, gizemli Oppo akıllı telefonunun, çentiksiz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, cihazda yüksek ekran/gövde oranının olması muhtemel. Bu sayede akıllı telefonun muhteşem bir ekran deneyimi sunması bekleniyor.

Gizemli telefon, arka tarafında dikey olarak yerleştirilmiş üçlü bir kamera kurulumuna ve hemen altında bulunan bir parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda arka kaplama camdan yapılmış gibi görünüyor.

OPPO F serisi telefonlar her zaman arkada yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna sahip idi. Oppo R serisi bile geçen yıl piyasaya sürülen R15 serisine kadar yatay çift kamera kurulumu ile gelmişti.

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Ancak sonradan tanıtılan R17 ve R17 Pro dikey çift kamera ile donatıldı. Ayrıca, her iki R17 telefonunda ekran içi parmak izi tarayıcısı varken, F9 arkaya yerleştirilmiş parmak izi sensörüyle birlikte geliyordu. Bu nedenle, yeni tespit edilen akıllı telefonun Oppo F11 veya Oppo R19 olup olmadığını belirlemek zordur.