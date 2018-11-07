Bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen OPPO R15 ve R15 Dream Edition çentikli ekran ile donatıldı. Birkaç ay sonra OPPO R17 ve R17 Pro telefonlarını ise daha küçük çentik ekranlarıyla duyurdu. Ayrıca yaklaşan OPPO R19 akıllı telefonun kullanıcıya daha geniş alan sunmak için yeni bir ekran teknolojisine sahip olacağı tahmin ediliyor. OPPO R19 tasarımı hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı. Yeni çıkan teknik çizimler akıllı telefonun daha yüksek ekran gövde oranı sunmasına olanak tanıyan çift kamera ile geleceğini gösteriyor.

Yukarıdaki görüntüler OPPO R19 modelinin üst kısmının selfie için çift kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Sadece yan çerçeveler değil, aynı zamanda üst ve alt çerçeveler de oldukça dar olacak.

R17’nin iki modelinde olduğu gibi R19 akıllı telefonun da bir AMOLED ekranı var. Bu nedenle bir ekran parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Telefonun arka paneli dikey olarak tasarlanmış üçlü kamera ünitesine sahiptir.

OPPO 2019 yılının ilk yarısında 5G desteği alacak markalardan birisidir. R19 teknik çizimlerinde görülebilen 5G logosu şirketin ilk 5G telefonu olabileceğini gösteriyor.

OPPO R19 6 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dahili depolama ile donatılacak. Teknik çizimlerde arka panelde yer alan kameraların bilgileri bulunmuyor. Ancak telefonun ön panelinin 40MP çift kameraya sahip olacağı kesin olarak biliniyor.

OPPO R19 Pro‘nun tanıtım etkinliği tarihi hakkında bilgilendirme yapılmadı. Muhtemelen şirket 2019 yılının başlarında etkinlik hakkında bilgilendirme yapacak.