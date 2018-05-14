Akıllı telefon dünyasında kesin olarak yer almayı başaran Oppo, ardı ardına yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Markanın son olarak F7 modelleriyle kendisini kanıtladığını söyleyebiliriz. Başarılı F7 modellerinden sonra geleceği belirtilen akıllı telefonlardan bir diğer ise Oppo RealMe 1 akıllı telefonları olmuştu.

Bu kez çok daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon modelinin sunulacağı belirtilen markanın, Oppo RealMe 1 modelinde nasıl sistemlere yer vereceği konusunda da iddialar ortaya çıkmaya başlamıştı. Tüm bu iddiaların hemen ardından yeni akıllı telefon modelinin bir videosu ortaya çıktı. Oppo RealMe 1 videosunda ise çok önemli detaylar paylaşıldı.

Oppo RealMe 1 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni akıllı telefonlarında ilk olarak fiyat kısmının dikkat çekeceğini göreceğiz. Öyle ki yeni modelin giriş seviyesi akıllı telefonlarında sunulan fiyata sahip olacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonlar için düşük fiyat beklentisi dışında telefonların özellikleri kısmında da önemli detaylar söz konusu. Oppo RealMe 1 akıllı telefonlarının bu noktada dikkat çeken en önemli kısmının ise işlemcileri olacağından söz ediliyor.

MediaTek Helio P60 serisi işlemcileri kullanacağından söz edilen akıllı telefonların RAM bellek miktarının ne kadar olacağı konusunda ise bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat muhtemelen 3 GB RAM bellek miktarını görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonun arka kamera kısmında 13 MP değerinde bir ana kamera kullanılacak.

Telefonların ön kısmında ise 8 MP değerinde standart bir kameraya yer verilecek. İşletim sistemi içinse Android Oreo serisinin kullanılacağı bilgisi var. Tüm bu özellikleriyle beraber yeni akıllı telefonların asimetrik bir arka kapak tasarımına sahip olacağını da söyleyebiliriz. Ayrıca yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda da önemli bilgiler var. Buna göre telefonların 15 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor. Diğer tüm özellikler ve fiyatlarında bu tarihte ortaya çıkması bekleniyor.