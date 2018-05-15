Oppo Realme 1 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Oppo özellikle Hint pazarı için yeni bir alt marka adını duyurdu: Realme. Bugün Realme markası altında olan ilk akıllı telefon Oppo Realme 1‘i piyasaya sürüldü. Bu akıllı telefon Amazon Hindistan ile ortak olarak başlatıldı ve bu nedenle Amazon.in sitesi üzerinden özel olarak satışa sunulacak. Şirkete göre akıllı telefon tamamen Hindistan yapımı yani “Made In India” ürünüdür.

Telefonun Avrupa başta olmak üzere diğer pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ancak tahminen ilerleyen süreçte dünyanın diğer bölgelerinde de satışa çıkacaktır.

Oppo Realme 1, 2160 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve yüzde 84,75 ekran / gövde oranı ile 6 inçlik tam HD + ekrana sahiptir. Telefonun içinde ise 2GHz hıza sahip MediaTek Helio P60 işlemci bulunmaktadır. Cihaz ayrıca çift çekirdekli AI‘ya özgü yongaya da sahip olup 3GB, 4GB ve 6GB RAM bellek yapılandırmasına göre üç farklı şekilde gelir. 3GB RAM modeli 32GB dahili depolama ile birlikte gelirken, 4GB RAM modelinde 64GB dahili depolama alanı bulunur. Üst sınıf versiyonu 6GB RAM‘e sahip 128GB dahili depolama alanına sahiptir. Her üç model de kullanıcıların depolama kapasitesini daha da genişletmesini sağlayan özel bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir.

Kamerasına kısaca bakacak olursak; Oppo Realme 1, LED flaşlı 13 megapiksel arka kameraya sahiptir. Ön tarafta selfie çekimler ve video görüşmeleri yapmak için 8 megapiksel bir kamerası vardır. Şirket güzelleştirici özelliği ile birlikte 296 noktalı yüz tanıma sunan Oppo’nun AI Beauty 2.0 özelliğini de sunuyor.

Akıllı telefon bir parmak izi sensörüyle gelmiyor ancak şirkete göre akıllı telefonun kilidini yalnızca 0,1 saniye içinde açabilen Yüz Tanıma Kilidi (Face Unlock) özelliği bulunuyor. Cihaz ayrıca hem ön hem de arka kameralar için AR desteği içeriyor.

Cihazın bir AI Board asistanı ile geldiğini söyleyen şirket bu telefonun AI (yapay zeka) üzerine oldukça uğraşmış görünüyor.

Telefon Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi her zamanki bağlantı seçenekleri ile birlikte çift 4G VoLTE‘yi destekler. Yazılım olarak Android 8.1 Oreo işletim sistemine dayanan ColorOS 5.0 üzerinde çalışır. 3410mAh pil ile beslenen telefon AI Pil Yönetimi özelliği ile iyi bir şekilde optimize edilir.

Oppo Realme 1 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şu anda sadece 6GB RAM ve 128GB depolama çeşidi Hindistan’da satışa çıkacak ve ilk satış 25 Mayıs’ta saat 12.00’de Amazon Hindistan sitesinde yapılacak. Hindistan’da 3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB dahili depolama ile diğer seçenekler ise yaklaşık bir ay sonra satışa sunulacak.

3GB RAM modeli yaklaşık 133 $, 4GB RAM ise yaklaşık 162 $ olarak fiyatlandırıldı. 6GB RAM‘e sahip yüksek kaliteli model ise 206 $ fiyat etiketine sahip olacak. Telefon satışa üç renk seçeneği ile çıkacak: Elmas Siyah, Ayışığı Gümüş ve Güneş Kırmızı.

Bu fiyat noktasında Oppo Realme 1, 4GB RAM + 64GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 64GB depolama alanına sahip olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro‘ya karşı iyi bir rakip olacak.