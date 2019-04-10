Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Reno 10X Zoom, Snapdragon 855 İle Antutu'da Göründü

Oppo Reno 10X Zoom, Snapdragon 855 İle Antutu’da Göründü

By Selin Polat

-

9
0
Oppo Reno 10x zoom

Yepyeni Oppo Reno 10X zoom, 6 GB RAM ve Snapdragon 855 ile bugün tanıtılmıştı. Şimdi ise AnTuTu’dan aldığı test puanı ile karşımızda.

8 GB RAM’li modeli olmamasına rağmen, Reno 10X zoom Snapdragon 855’e sahip diğer akıllı telefonların aldığı puana yaklaştı.

Akıllı telefon bugün resmi olarak tanıtıldı. Oppo, Reno 10X zoom‘nun yanında birde Reno modelini tanıttı. Oppo Reno daha düşük donanım yapısına sahip ve tasarım olarak birbirine oldukça benziyor.

Her iki telefonu da karşılaştırdığımız tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Oppo Reno 10x zoom antutu puani
Aşağıdaki tabloda Xiaomi Mi 9‘dan sonra en yüksek puanı aldığını görüyoruz. Bu da Oppo telefonlarının bu zamana kadar ki en güçlü telefonu olduğunu gösteriyor.

Oppo Reno 10x zoom antutu puan tablosu

Önceki İçerikSamsung Galaxy A20e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un bugün düzenlediği "A Galaxy Event" etkinliği uzun süredir dikkatleri üzerine çeken Galaxy A serisi telefonların tanıtılması ile sonuçlandı. Galaxy A80 modelinden sonra en...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A80 Tanıtım Videoları Yayınlandı!

Yaklaşık olarak birkaç saat önce tanıtımı yapılan Samsung Galaxy A80, şüphesiz akıllı telefon dünyasında en yenilikçi telefonlardan birisi olacak. Arka kameralarının aynı zamanda selfie...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bugün düzenlediği "A Galaxy Event" etkinliğinde, daha öncesinde Galaxy A90 olarak ifade edilen Galaxy A80 akıllı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy A80, Samsung'un birinci...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno Telefonlar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, daha önceden söz verdiği gibi Reno serisini Çin'de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. İki yeni sürümü bulunuyor. Oppo Reno Standart sürüm 6.4 inç FullHD+...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 7 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın 5G destekli bir telefon üzerinde çalıştığı artık bir sır değil, sonuçta bunu Mobil Dünya Kongresi 2019'da açıkladı. Ancak Snapdragon 855 yonga seti ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 20i Resmi Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Huawei'nin alt markası olan Honor, dün yaptığı bir açıklama ile 17 Nisan'da Çin'de Honor 20i akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu. Şirket, bu...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri