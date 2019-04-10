Oppo Reno 10X Zoom, Snapdragon 855 İle Antutu’da Göründü

Yepyeni Oppo Reno 10X zoom, 6 GB RAM ve Snapdragon 855 ile bugün tanıtılmıştı. Şimdi ise AnTuTu’dan aldığı test puanı ile karşımızda.

8 GB RAM’li modeli olmamasına rağmen, Reno 10X zoom Snapdragon 855’e sahip diğer akıllı telefonların aldığı puana yaklaştı.

Akıllı telefon bugün resmi olarak tanıtıldı. Oppo, Reno 10X zoom‘nun yanında birde Reno modelini tanıttı. Oppo Reno daha düşük donanım yapısına sahip ve tasarım olarak birbirine oldukça benziyor.

Her iki telefonu da karşılaştırdığımız tabloya buradan ulaşabilirsiniz.



Aşağıdaki tabloda Xiaomi Mi 9‘dan sonra en yüksek puanı aldığını görüyoruz. Bu da Oppo telefonlarının bu zamana kadar ki en güçlü telefonu olduğunu gösteriyor.