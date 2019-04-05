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Oppo Reno 10X Zoom ve 5G Desteği ile 24 Nisan’da Geliyor

Oppo, 48 MP 10X Zoom'a sahip 5G destekli akıllı telefonu Reno'yu 24 Nisan'da tanıtıacak.

By Ahmet Ekinler

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Oppo Reno 5g

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 24 Nisan‘da Zürih’te Reno adındaki yeni amiral gemisini tanıtacağı bir etkinlik için basını davet etti.

Akıllı telefonun Oppo Reno 10x Zoom olarak adlandırıldığı ve şirketin Şubat ayında MWC 2019’da ön gösterim yaptığı 10x zoom kamerasıyla gelmesi bekleniyor. Reno, 8 GB RAM ile kullanılacak olan Snapdragon 855 chipset tarafından desteklenecek.

Reno 10x Zoom‘un diğer beklenen özellikleri arasında 6,6 inç Full-HD + çentiksiz ekran, 48MP ana kamera, 16MP selfie kamera ve 50W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh pil bulunuyor.

Ayrıca 5G destekli bir Reno modeli olacak ve Oppo Reno Lite‘ın özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bkz: 5G Destekli Telefonlar

KaynakGsmarena
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