Oppo Reno 2 5G Hangi Özelliklere Sahip?

Geçen hafta Oppo, Reno 2, Reno 2Z ve Reno 2F akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli üretici, Çin’de Reno 2 serisi akıllı telefonları duyurmak için tekrar 10 Eylül’de bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Serinin eksik olan 5G destekli Reno 2 5G cihazının da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Bugün ise TENAA’da PCKM70 model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Telefonun temel özelliklerindan dolayı cihazın, serinin 5G sürümüne ait olduğu düşünülüyor. İddia edilen Reno 2 5G akıllı telefon 212 gram ağırlığında ve 161.8 × 76.6 × 9.5mm boyutunda gelecek.

Akıllı telefon, temassız çekiciliği olan bir AMOLED ekrana sahip. 19.5:9 en boy oranını destekleyen ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte FullHD+ çözünürlük sunuyor. Telefonun ekranı bir parmak izi sensörüyle entegre edilmiştir.

Oppo PCKM70, 2,96 GHz ve 8 GB RAM‘de çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. 7nm Snapdragon 855 Plus mobil platform bulunuyor gibi görünüyor. Telefonun en az 3.930mAh kapasiteli bataryası var. Tipik boyutu 4.000mAh olabilir.

PCKM70 telefonu, bir önceki ay Çin’in 3C düzenleyici platformunun veritabanında tespit edildi. Telefonun 20W VOOC 3.0 Flash Charge teknolojisine destek verebileceğini ortaya koydu.

Oppo Reno 2 5G Tasarımı Nasıl Olacak?

Android 9 Pie ile kutudan çıkacak olan telefonun, dahili depolama birimi 256 GB’dir ve bir microSD kart yuvasına sahip değildir. Selfie çekimi için, 16 megapiksellik bir ön kameraya sahiptir. Ön kamera ve LED flaşı için bir Sharkfin tasarımını benimseyecek.

Telefonun arka tarafında dörtlü kamera kurulumu var. TENAA listesinde, 48 megapiksellik bir ana lense sahip olduğu ve ayrıca 13 megapiksellik bir lens ve 8 megapiksel bir algılayıcı olduğu da belirtiliyor. Dördüncü lens üzerindeki bilgiler açıklanmadı.

Ayrıca, telefonun dörtlü kamera kurulumuna dikkatlice bakınca periskop lensi de göze çarpıyor. Akıllı telefonun 20x hibrid yakınlaştırma desteği sunacağı tahmin ediliyor.