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Oppo Reno 2 Antutu Sonuçları ve Canlı Görüntüleri Yayınlandı!

Oppo'nun en yeni telefon serisi Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının performans sonuçları önceki modellere göre oldukça dikkat çekici...

By Muhammed Arslan

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Oppo Reno 2 Antutu Sonuçları ve Canlı Görüntüleri Yayınlandı!

Bugünün erken saatlerinde Oppo, 10 Eylül’de Çin’de Oppo Reno2 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Telefon hakkında son zamanlarda oldukça fazla sıızıntı söz konusu. Kısa bir süre önce telefon Geekbench karşılaştırma sitesinde PCKM00 model numarası ile görüntülendi. Bugün aynı model numarası AnTuTu’da bazı temel özellikleriyle birlikte ortaya çıktı.

PCKM00 Oppo telefonun AnTuTu listesi, Adreno 618 GPU‘ya eşlik eden Snapdragon 730G yonga seti tarafından desteklendiğini gösterdi. Yonga seti 8 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Cihaz, kutudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkacak.

Listede, ekranın boyutu hakkında hiçbir bilgi söz konusu değil. Ancak, telefonun 1080 x 2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunduğunu belirtiliyor. Oppo Reno 2 AnTuTu listesi 259.109 puan kaydettiğini gösteriyor. Snapdragon 730 tarafından desteklenmektedir.

Oppo Reno 2 Antutu Sonuçları ve Canlı Görüntüleri Yayınlandı!

Redmi K20, 218,625 puan elde etmişti. Oppo’nun Reno 2’deki SD730G çipinin performansını optimize ettiğini gösteriyor. AnTuTu, Reno2’nin CPU, GPU, bellek ve UX benchmarklarında sırasıyla 95561, 71241, 46844 ve 45063 puan elde ettiğini iddia etti.

Reno2’nin Geekbench listesinde Snapdragon 675 ve 8 GB RAM bulunuyordu. OPPO, Reno2’nin Snapdragon 730G tarafından desteklendiğini resmi olarak onayladı. Bu nedenle, Reno2’nin Geekbench listesinde bir hata olabilir veya şirket telefonun bir SD675 sürümüne da sahip olabilir.

Yukarıda gösterilen görüntüler, Reno2 akıllı telefonun sızdırılmış fotoğraflarıdır. Görüntüler telefonun arka camının kenarlarına doğru eğimli olduğunu göstermektedir. Dikey olarak düzenlenmiş dört kamera sistemi, telefonun arka panelinin üst yarısında, çift tonlu çift LED flaşıyla birlikte görülebilir.

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