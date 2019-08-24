Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Reno 2 Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oppo Reno 2 Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oppo Reno 2 akıllı telefonların tanıtım tarihi ve canlı görselleri yayınlandı. Oppo Reno 2 ne zaman gelecek?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Oppo Reno 2

İlk modelleri yılın başında tanıtılan Oppo Reno akıllı telefonlar için yeni modeller hazırlanmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefonları Oppo Reno 2 serisi olarak karşımıza çıkacak. İki ya da üç farklı akıllı telefonla beraber gelmesi beklenen serinin özelliklerinin neler olacağı da netlik kazanıyor.

Son olarak Oppo Reno 2 akıllı telefonları için yeni canlı görsellerin yayınlandığı açıklandı. Yeni canlı görsellerin ortaya çıkmasıyla beraber nasıl bir akıllı telefon modelinin karşımıza çıkacağını da görmüş olduk. İlk olarak telefonların kamera tasarımı ortaya çıkmış oldu. Beklendiği gibi çok sayıda kamera ile gelecek olan telefonların detaylarına geçelim.

Oppo Reno 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların arka kapağı üzerinde özel bir kamera alanının bulunacağı görülüyor. Bu kamera alanı içerisinde 4 kamera bulunacak. Hemen alt kısımda ise dördüncü bir kameranın yer aldığını göreceğiz. Yeni bir sensör olarak karşımıza çıkacak olan kameraların dışında yan kısımda ise bir flaş ışığına yer verilecek.

Arka kapak kısmında genel olarak bu şekilde bir tasarım kullanacak olan Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının ön kısmının tasarımının da çok değişmediğini göreceğiz. Ön kısımda yine tamamen ekrandan oluşan bir telefon söz konusu olacak. Ön kameranın konumu ise yine değişmeyecek.

Oppo Reno 2

Bu telefonda da açılır kapanır kameranın kullanıldığını göreceğiz. Açılır kapanır kamera sisteminin ne şekilde kullanılacağı konusu ise net değil. Tam boy olarak açılan bir kamera alanı mı sunulacak yoksa belli bir alan kadar açılan kameralar mı söz konusu olacak bilmek zor. Yeni akıllı telefonlar için ekran tasarımının ilk modelde olduğu gibi oldukça geniş olması da önemli bir avantaj olacak.

Oppo Reno 2

Tasarımıyla fark yaratacak olan Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin bazı bilgilerin elde edildiğini de belirtelim. Buna göre tanıtım için 28 Ağustos tarihini beklemek gerekecek. Ay sonunda tüm seri modelleri ortaya çıkacak. Detayların belli olması sonrasında, tüm bilgileri paylaşacağız.

25,584BeğenenlerBeğen
56,931TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikNokia 7.2 Çalışır Halde Görüntülendi

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Nokia 7.2 Çalışır Halde Görüntülendi

Yeni akıllı telefonları merakla beklenen Nokia, en azın Nokia 9 modeli kadar çok konuşulması beklenen Nokia 7.2 akıllı telefonları için çalışmalarını hızlandırdı. Markanın yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Ekran Paneli Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar arasında iddialı modellerden biri olması beklenen Huawei Mate 30 akıllı telefonları için geri sayım başladı. Aslında çok uzun bir süredir gündemde olan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO Pro ve iQOO Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun premium telefonlar üreten alt markası iQOO, bugün yeni bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Uzun süredir çıkan sızıntıların ardından Vivo iQOO Pro serisi nihayet bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo A6 Note Teknik Çizimleri Paylaşıldı – İşte Tasarım Detayları!

Lenovo A6 Note yaklaşan bir bütçe akıllı telefonu olarak piyasada yerini edinecek. Geçen ay cihaz ilk defa Geekbench'te görüntülendi ve liste bazı özelliklerini açıkladı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

MediaTek Helio G90T vs Snapdragon 710 – Redmi Note 8 Pro İşlemcisi

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuna MediaTek’in yakın zamanda duyurduğu oyun merkezli Helio G90T...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 2 Tanıtım Videosu ile Bazı Özellikler Netleşti!

Oppo, 28 Ağustos'ta, bu yılın başlarında başlatılan Oppo Reno serisinin yükseltilmiş versiyonu olan Oppo Reno 2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Piyasaya sürülmeden önce, şirket yaklaşmakta...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.