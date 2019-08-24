Oppo Reno 2 Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İlk modelleri yılın başında tanıtılan Oppo Reno akıllı telefonlar için yeni modeller hazırlanmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefonları Oppo Reno 2 serisi olarak karşımıza çıkacak. İki ya da üç farklı akıllı telefonla beraber gelmesi beklenen serinin özelliklerinin neler olacağı da netlik kazanıyor.

Son olarak Oppo Reno 2 akıllı telefonları için yeni canlı görsellerin yayınlandığı açıklandı. Yeni canlı görsellerin ortaya çıkmasıyla beraber nasıl bir akıllı telefon modelinin karşımıza çıkacağını da görmüş olduk. İlk olarak telefonların kamera tasarımı ortaya çıkmış oldu. Beklendiği gibi çok sayıda kamera ile gelecek olan telefonların detaylarına geçelim.

Oppo Reno 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların arka kapağı üzerinde özel bir kamera alanının bulunacağı görülüyor. Bu kamera alanı içerisinde 4 kamera bulunacak. Hemen alt kısımda ise dördüncü bir kameranın yer aldığını göreceğiz. Yeni bir sensör olarak karşımıza çıkacak olan kameraların dışında yan kısımda ise bir flaş ışığına yer verilecek.

Arka kapak kısmında genel olarak bu şekilde bir tasarım kullanacak olan Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının ön kısmının tasarımının da çok değişmediğini göreceğiz. Ön kısımda yine tamamen ekrandan oluşan bir telefon söz konusu olacak. Ön kameranın konumu ise yine değişmeyecek.

Bu telefonda da açılır kapanır kameranın kullanıldığını göreceğiz. Açılır kapanır kamera sisteminin ne şekilde kullanılacağı konusu ise net değil. Tam boy olarak açılan bir kamera alanı mı sunulacak yoksa belli bir alan kadar açılan kameralar mı söz konusu olacak bilmek zor. Yeni akıllı telefonlar için ekran tasarımının ilk modelde olduğu gibi oldukça geniş olması da önemli bir avantaj olacak.

Tasarımıyla fark yaratacak olan Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin bazı bilgilerin elde edildiğini de belirtelim. Buna göre tanıtım için 28 Ağustos tarihini beklemek gerekecek. Ay sonunda tüm seri modelleri ortaya çıkacak. Detayların belli olması sonrasında, tüm bilgileri paylaşacağız.