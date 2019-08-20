Oppo Reno 2 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni akıllı telefon modellerinde açılır kapanır kamera sistemine yeni bir yorum getiren Oppo Reno, sunduğu seri ile bir hayli ilgi topladı. Ülkemizde de satışı yapılan söz konusu akıllı telefon modellerinin yapısı bir hayli dikkat çekici. Kesik bir şekilde açılan ön kamera sistemiyle tasarımı destekleyen modeller o kadar çok ilgi gördü ki söz konusu akıllı telefon modelleri için devam kararı alındı.

Markanın yeni akıllı telefonları için hazırlıklara başladığı açıklandı. Bu kez Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının çalışmaları başladı. Çok kısa bir süre yeni akıllı telefon modellerinin belli başlı özellikleri için detaylar paylaşılmıştı. Yeni akıllı telefonların tasarımlarının paylaşılmasının ardından bu kez telefonların görselleri ve yeni detayları ortaya çıktı.

Oppo Reno 2 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı yine tasarımı olacak. Bu modelde de açılır kapanır kamera kullanılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. TENAA üzerinden ortaya çıkan görsellerde bu durumu kanıtlar nitelikte.

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında arka kamera yerleşimini de çok değiştirmemesi beklentisi var. Sadece bu modelin arka kamera kısmında 4 arka kameraya geçiş yapabileceği bilgisi var. Tasarım kısmında detaylar yavaş yavaş gelmeye devam ederken bu model için beklenen teknik özelliklerden de söz etmek gerekiyor.

Öyle ki Oppo Reno 2 akıllı telefonları amiral gemisi bir model olmayacak. En azından ana modelde amiral gemisi özelliklerini görmeyi beklemiyoruz. Telefonun içerisinde Snapdragon 730G serisi işlemciler yer alacak.

Güçlendirilmiş olan işlemciler bu modelleri amiral gemisi akıllı telefonlarla eş değer bir hale getirecek. Bunun dışında 8 GB RAM bellek gibi iddialı bir RAM miktarının bulunması bekleniyor. Ayrıca ekran kısmında da 6.5 inçlik bir AMOLED panel göreceğiz. Ekran kısmında göreceğimiz AMOLED panellere ek olarak FHD+ çözünürlük değeri de karşımıza çıkacak.

Söz konusu akıllı telefonların ana model dışında iki farklı modelle daha geleceği bilgisi var. Fakat bu modellerin özelliklerinin ne kadar farklı olacağı kısmı net değil. Kısa süre sonra yapılması beklenen tanıtım sonrasında detayları öğreneceğiz.