Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Reno 2 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oppo Reno 2 Görüntüleri Ortaya Çıktı

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Oppo Reno 2

Yeni akıllı telefon modellerinde açılır kapanır kamera sistemine yeni bir yorum getiren Oppo Reno, sunduğu seri ile bir hayli ilgi topladı. Ülkemizde de satışı yapılan söz konusu akıllı telefon modellerinin yapısı bir hayli dikkat çekici. Kesik bir şekilde açılan ön kamera sistemiyle tasarımı destekleyen modeller o kadar çok ilgi gördü ki söz konusu akıllı telefon modelleri için devam kararı alındı.

Markanın yeni akıllı telefonları için hazırlıklara başladığı açıklandı. Bu kez Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının çalışmaları başladı. Çok kısa bir süre yeni akıllı telefon modellerinin belli başlı özellikleri için detaylar paylaşılmıştı. Yeni akıllı telefonların tasarımlarının paylaşılmasının ardından bu kez telefonların görselleri ve yeni detayları ortaya çıktı.

Oppo Reno 2 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı yine tasarımı olacak. Bu modelde de açılır kapanır kamera kullanılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. TENAA üzerinden ortaya çıkan görsellerde bu durumu kanıtlar nitelikte.

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında arka kamera yerleşimini de çok değiştirmemesi beklentisi var. Sadece bu modelin arka kamera kısmında 4 arka kameraya geçiş yapabileceği bilgisi var. Tasarım kısmında detaylar yavaş yavaş gelmeye devam ederken bu model için beklenen teknik özelliklerden de söz etmek gerekiyor.

Oppo Reno 2

Öyle ki Oppo Reno 2 akıllı telefonları amiral gemisi bir model olmayacak. En azından ana modelde amiral gemisi özelliklerini görmeyi beklemiyoruz. Telefonun içerisinde Snapdragon 730G serisi işlemciler yer alacak.

Güçlendirilmiş olan işlemciler bu modelleri amiral gemisi akıllı telefonlarla eş değer bir hale getirecek. Bunun dışında 8 GB RAM bellek gibi iddialı bir RAM miktarının bulunması bekleniyor. Ayrıca ekran kısmında da 6.5 inçlik bir AMOLED panel göreceğiz. Ekran kısmında göreceğimiz AMOLED panellere ek olarak FHD+ çözünürlük değeri de karşımıza çıkacak.

Söz konusu akıllı telefonların ana model dışında iki farklı modelle daha geleceği bilgisi var. Fakat bu modellerin özelliklerinin ne kadar farklı olacağı kısmı net değil. Kısa süre sonra yapılması beklenen tanıtım sonrasında detayları öğreneceğiz.

25,608BeğenenlerBeğen
56,957TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikVivo NEX 3 Ekran Görselleri Paylaşıldı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Vivo NEX 3 Ekran Görselleri Paylaşıldı

Vivo, akıllı telefonlarında farklı tasarımlar kullanmayı seven markalardan bir tanesi. Marka sürekli olarak yeni akıllı telefonlar tanıtıyor ve yeni akıllı telefonlarda genel olarak farklı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola RAZR 2019 Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için yeni alternatifler gelmeye başladı. Bu alanda standart akıllı telefon modellerinden farklı olarak yavaş yavaş katlanabilir akıllı telefon modelleri ortaya çıktı. İlk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 9T Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı!

Planlandığı gibi, Xiaomi Mi 9T Pro akıllı telefon resmen Avrupa'da piyasaya sürüldü. Şimdi İtalya, Fransa ve İspanya'daki resmi Xiaomi web sitelerinde listelenmiştir. Ayrıca Amazon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi 8 Canlı Canlı Görüntülendi

Redmi, son dönemin en aktif markalarından biri olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yeni akıllı telefon modellerinde biraz daha dikkat çeken özellikler sunmaya başlayan markanın, son...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için Bataryalar Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için son amiral gemisi serileri bir bir tanıtılmaya devam ediyor. İlk olarak Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tanıtıldığını ve bu serinin amiral...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme 5 ve Realme 5 Pro Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Bir süredir merakla beklenen Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonları için beklenen an geldi. Telefonlar düzenlenen etkinlikle beraber ortaya çıktı. Etkinliğin hemen...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.