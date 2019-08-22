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Oppo Reno 2 Optik Görüntü Sabitleme Özelliği ile Geliyor!

6.55 inç FullHD+ AMOLED Panoramik ekrana sahip Oppo Reno 2, optik görüntü sabitleme ile önceki modellerden çok daha iyi video performansı sunacak...

By Muhammed Arslan

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Oppo Reno 2 Optik Görüntü Sabitleme Özelliği ile Geliyor!

Bu yılın başlarında akıllı telefonlar için tamamen yeni Oppo Reno cihazlarını tanıttıktan sonra şirket şimdi halefi için hazırlanıyor. Oppo, 28 Ağustos’ta  Oppo Reno 2 serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini onayladı.

Bugün, Oppo’nun Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Oppo Reno 2’den bir video paylaştı. Video dengeleme özelliğini veya titremeyi önleme etkisini diğer akıllı telefon modelleriyle karşılaştırdı.

Video klipte, sağ taraftaki yaklaşmakta olan Reno 2’den çıkan görüntünün, video dengesi açısından sol taraftaki aygıttan çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Bundan, Oppo Reno 2’deki ana lensin optik görüntü sabitleme (OIS) ile geleceği anlaşılıyor.

Dün, bir basın açıklamasında şirket, Oppo Reno 2’nin bazı temel özelliklerini açıkladı. Telefonun, 20:9 en boy oranı ve %93.1 ekrana sahip 6.55 inç FullHD+ AMOLED Panoramik ekrana sahip olacağını gösterdi.. Ayrıca daha fazla güvenlik için ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte geliyor.

Telefonun ön paneli bir Gorilla Glass 6 ile korunurken, arka panel Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Donanım olarak, cihaz Snapdragon 730G sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek. Telefon 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak.

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