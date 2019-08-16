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Oppo Reno 2 Özellikleriyle Oldukça Yenilikçi Olacak!

Sharkfin tasarımına sahip yeni Reno marka telefon, 20x Zoom desteği ile Huawei'nin P30 serisine rakip olabilecek bir özellikle gelebilir...

By Muhammed Arslan

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Oppo Reno 2 Özellikleriyle Oldukça Yenilikçi Olacak!

Realme, en yeni dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Realme 5 serisi hakkında açıklamalardan sonra Oppo da yeni bir telefon ile gündeme geldi. Oppo Reno’nun gelişmiş sürümü Oppo Reno 2’nin 28 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor.

Çinli üretici, yaklaşmakta olan Oppo Reno 2 akıllı telefonundan ne bekleneceğini ortaya çıkaran bir tanıtım görüntüsünü Twitter hesabında paylaştı. İlk olarak tanıtım posteri, Reno 2’nin de tepe kısmında açılır selfie kamerası tasarımı Shark fin özelliğini destekleyeceğini gösteriyor.

Tanıtımın ilginç kısmı, Oppo Reno 2’nin arka kamera kurulumu. Şirket, 20x Zoom ile fotoğraf çekebileceği iddia edilen arka tarafına dört kamera kurulumu getiriyor. Bu, 10x zoom özelliğine sahip önceki model Oppo Reno’nın zoom özelliklerinin iki katı olacağı anlamına geliyor.

Oppo Reno 2 ile ekranın, öncekine benzer şekilde ekran altı parmak izi sensörü teknolojisine sahip olması bekleniyor. Şu an itibariyle, yaklaşmakta olan Oppo Reno 2 ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz bilinmemektedir.

Bununla birlikte, cihazın bir Snapdragon 700 serisi yonga seti içerdiği söyleniyor. Ayrıca lansman bu ayın sonunda yapılacak. Gün geçtikçe daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması oldukça muhtemel.

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