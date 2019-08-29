Oppo Reno 2, Reno 2 Z ve Reno 2 F Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Oppo Reno’nun geliştirilmiş sürümleri olan Reno 2 serisini tanıttı. Seri içerisinde Oppo Reno 2, Reno 2 Z ve Reno 2 F cihazları yer alıyor. Her üç Reno 2 modelinin arkasında dörtlü kamera, önlerinde 6.5inç AMOLED ekran, açılır selfie kamerası ve VOOC 3.0 hızlı şarjlı (20W) 4.000mAh batarya bulunuyor.

Dün tanıtılan bu cihazların genel özelliklerine şöyle bir göz gezdirelim. Cihazların tasarımları kısmen benzerlik gösterse de iç kısımda biraz değişiklikler söz konusu.

Oppo Reno 2 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno 2’deki ana kamera olarak f / 1.7 açıklıklı bir 48MP Sony IMX586 sensör kullanıyor. Ultra Steady Video ile birlikte eski modele kıyasla OIS(oto sabitleme) özelliğini ekliyor. Yanında 116 derecelik görüş açısı sunan 8MP ultra geniş açılı kamera var.

Telefoto kamerası da mevcut. Ancak 5x hibrit zoom olduğu düşünülen 13MP‘lik sensörle geliyor. Oppo, optik zoomun tam ayrıntılarını açıklamadı, ancak 3x olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle 10x’in yakınında hiçbir yerde, ancak orijinal Reno’nın herhangi bir yakınlaştırması veya ultra geniş kamerası olmadığını unutmayın. Dörtlü kamera kurulumunu 2MP monokrom kamera tamamlıyor.

6.5inç AMOLED ekran öncekinden biraz daha büyük ve Oppo %93.1 ekran-gövde oranını takip ediyor. Selfie kamerası ise sadece 0.8s’de yükseliyor ve 16MP sensörü bünyesinde barındırıyor.

Oppo Reno 2, 8GB RAM ve 256GB depolama özelliğine sahip Snapdragon 730G yonga seti ile desteklenmektedir. Batarya 4.000mAh kapasitede kaldı ve VOOC 3.0 hızlı şarjı (20W) destekliyor.

Oppo Reno2, 20 Eylül’de satışa sunulduğunda 515 dolar fiyat etiketini taşıyacak.

Oppo Reno 2 Z Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno 2 Z listemizin 2. sırasında yer alıyor. 48MP IMX586 sensörüne sahip. Ancak OIS özelliği bunda bulunmuyor. 8MP ulta geniş açılı kamerası 119 derecelik görüş alanı sağlıyor. Buradaki dörtlü kamera kurulumunu ise 2 adet 2MP sensör tamamlıyor.

Ekran, biraz daha kalın çerçeveli (% 91.6 ekran gövde oranı) bir 6.53inç AMOLED paneldir. Standart modelden farklı olarak burada 16MP selfie kamerası normal açılır panelden yükseliyor.

Oppo Reno2 Z, aynı bellek konfigürasyonuna sahip bir MediaTek Helio P90 yonga seti ile çalışıyor. Ayrıca batarya ayarlamaları da aynı. 4.000mAh kapasite ve 20W VOOC 3.0 şarjı destekliyor.

Oppo Reno2 Z ön sipariş için mevcut ve ilk seri 6 Eylül’de teslim edilecek. Fiyatı ise 420 dolardan başlayacak.

Oppo Reno 2 F Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno 2 F’nin ana kamerası 48MP sensör olarak kalıyor. Ancak Sony değil (Samsung ISOCELL GM1 gibi görünüyor). 8MP ultra geniş kamera ve iki dikey kamera ile Z cihazındakilerle aynı.

Diğer büyük değişiklik Helio P70 yonga seti. 8GB RAM’i elinde tutmaya devam eder, ancak depolama alanı yarı yarıya azalıyor. Yine de 128 GB’lık dosyalarınız için bol miktarda alan sağlar.

Kamera ve yonga seti, Oppo Reno 2 Z ile aynı. Bu 6.53inç AMOLED ekran, 16MP selfie kamerası yine aynı şekilde açılıyor. Batarya eşleştirmesi de aynı kalıyor. Yani VOOC 3.0 20W şarjlı 4.000mAh kapasite bulunuyor.

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