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Oppo Reno 2 Tanıtım Tarihi Değişti

Oppo Reno 2 tanıtım tarihi bir kez daha değişiklik gösterdi. Telefonların ne zaman tanıtılacağı belli mi? İşte detaylarıyla Oppo Reno 2.

By İbrahim Kızılırmak

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Oppo Reno 2

Akıllı telefon modelleri içerisinde en iddialı serilerden biri olması beklenen Oppo Reno 2 akıllı telefonları için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefonların özelliklerinin neler olacağını ortaya koyan detaylarda son olarak tanıtım tarihi için detayların paylaşıldığını görmüştük.

Yeni akıllı telefonların tanıtım için yapılan paylaşımlarda ise 28 Ağustos tarihi gösterilmişti. 28 Ağustos tarihinde yapılacak olan tanıtım öncesinde birçok özelliğin de ortaya çıktığını görmüştük. Fakat dün yapılan paylaşım, beklentilerin tam tersi yönde değişmesine neden oldu. Öyle ki dün yapılan paylaşımla beraber Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının tanıtım tarihi değiştirildi.

Oppo Reno 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan bilgilere baktığımız zaman Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının tanıtım tarihinin 10 Eylül olarak değiştiği görülüyor. Paylaşılan fragmanlar ve tanıtım videoları üzerinde ortaya çıkan tarih Avrupa pazarı için gösterilen tarih olarak dikkat çekiyor.

10 Eylül’de yapılacağı paylaşılan tanıtımın, Oppo Reno 2 serisini ortaya çıkarması bekleniyor. Açıkçası bu zamana kadar beklentilerin tersi yönde olduğunu biliyoruz. Paylaşılan bilgilerde yeni akıllı telefonların 28 Ağustos tarihinde geleceği yönünde detaylar ortaya çıkmıştı. Yeni bilgi ise bu beklentinin değişmesini sağladı.

Ayrıca bu kez paylaşım resmi olarak yapıldı. Tanıtım videosunda net olarak 10 Eylül tarihinin dikkat çektiğini görüyoruz. Yeni akıllı telefonlar için yapılan paylaşımların hemen sonrasında bir başka iddianın daha gündem olduğunu belirtelim.

Oppo Reno 2

Buna göre 28 Ağustos tarihinde yapılacak olan tanıtımda ana modeller bulunmayacak. Oppo Reno A gibi modellerin sunulduğunu göreceğiz. Bunlar serinin yan modelleri olarak değerlendirilebilir.

Serinin yan modeli olarak öne çıkmasını beklediğimiz akıllı telefonların dışında asıl modellerin ise 10 Eylül tarihinde geleceği bilgisi var. Ana model olarak öne çıkacak olan Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının da yine 10 Eylül tarihinde gelmesi beklenmekte.

Şu an için yeni tarihin paylaşılmasının bir tartışmaya neden olduğu kesin. Net bilgileri almak için ise ay sonunu beklemek gerekecek. Muhtemelen ay sonunda tüm detaylar ortaya çıkmış olacak.

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