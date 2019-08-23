Oppo Reno 2 Tanıtım Videosu ile Bazı Özellikler Netleşti!

Oppo, 28 Ağustos’ta, bu yılın başlarında başlatılan Oppo Reno serisinin yükseltilmiş versiyonu olan Oppo Reno 2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Piyasaya sürülmeden önce, şirket yaklaşmakta olan Reno 2 akıllı telefonun animasyonlu bir video tanıtım videosunu paylaştı.

Videonun dikkat çekici noktası ise akıllı telefonun makro fotoğrafçılık, termal teknoloji vb. gibi bazı önemli satış noktalarını vurguladı. Medya davetinde, şirket, Oppo Reno 2’nin 20x Zoom özelliğini destekleyeceğini onayladı. Ancak, optik zum, karma zum veya dijital zum olup olmadığı henüz belli değil.

Bu haftanın başlarında, şirket akıllı telefonun video dengeleme özelliklerini vurgulayan küçük bir video paylaştı. Bir basın açıklamasında, Oppo da yaklaşmakta olan cihazın bazı önemli özelliklerini onayladı.

Oppo Reno 2, 20:9 en boy oranı ve %93,1 ekran/gövde oranı ile 6.55 inç FullHD+ AMOLED Panoramik ekrana sahip olacak. Ayrıca daha fazla güvenlik için ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte geliyor.

Telefonun ön paneli bir Gorilla Glass 6 tabakası ile korunurken, arka panel Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Donanım olacak, cihaz Snapdragon 730G sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.