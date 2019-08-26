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Oppo Reno 2z Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo'nun yakın zamanda yapacağı tanıtım etkinliğine Oppo Reno 2z akıllı telefonu da eşlik edecek...

By Muhammed Arslan

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Oppo K3 Elden Çekim Görüntüleri Yayınlandı!

Çarşamba günü Oppo, Reno 2 akıllı telefonunu tanıtıyor olacak. Çinli üreticinin ayrıca Reno2z ve Reno2F telefonlarını da duyurması bekleniyor. Reno 2’nin detayları ve canlı görüntüleri kısa zaman öncesinde zaten gün yüzüne çıkmıştı.

Bugün ise Reno 2z telefonunun canlı görüntüleri, piyasaya sunulmasından birkaç gün önce internet dünyasında yer edindi. Görüntüler, Reno2z’nin arkada dört kamera ve çentiksiz bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Reno2z’in canlı görüntülerinden bir çıkarım yapacak olursak, çentiksiz ektan tasarımı sayesinde oldukça yüksek ekran oranına sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın çene kısmı telefonun diğer çerçevelerine göre biraz daha kalın.

Oppo Reno 2z Canlı Canlı Görüntülendi!

Önceki model Reno Z telefonu gibi, Reno2Z de açılır bir selfie kamerasına sahip. Fakat Oppo Reno 2 telefonu gibi Sharkfin açılır kamera modulüne sahip olmayacak. Telefonun arka panelinde, çift tonlu çift LED flaş ile birlikte bir dikey dört kamera kurulumu bulunuyor.

Akıllı telefonun sağ kenarında bir güç düğmesi bulunurken, ses seviyesi kontrol tuşları sol kenarında bulunuyor. Telefonun alt kenarında 3,5 mm ses girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör var. Reno2Z, FullHD+ çözünürlük sunan 6.5 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmıştır. Telefonun ekranı bir Gorilla Glass 5 paneli ile korunuyor. Helio P90 işlemci ve 8 GB RAM tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Kaynak91Mobiles
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