Ana Sayfa Akıllı Telefon OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonlarından Reno 3 5G canlı olarak görüntülendi.

Ayşen Sıla

-

2
0
OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Görüntüler Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşıldı ve AIDA64 yazılımının telefonda çalıştığı onaylandı. Fotoğraflar Reno 3 5G‘nin su damlası çentiğe, mavi bir güç düğmesine ve siyah bir kareye sahip olduğu gösteriyor.

AIDA64 yazılımı, telefonun resmi boyutu 1000L olarak bilinen MediaTek’in MT6855 işlemcisi tarafından desteklendiğini onaylıyor.
İkinci görüntü, 1000L Boyutunda, 2.0GHz‘de dört Cortex-A55 çekirdeğe ve 2.2GHz’de 4 bilinmeyen çekirdeğe sahip olduğunu gösteriyor.

OPPO, sızan canlı fotoğraflarla birlikte telefonun bazı özelliklerini de doğruladı. OPPO Reno 3 5G her geçen gün telefon yüzeyiyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkarıyor.
En sonuncu detay ise, telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkaran canlı fotoğraflar oldu.

Bunun dışında, Reno 3’ün TENAA listesi, yonga sisteminin 2.2GHz’de olduğunu, bu nedenle bilinmeyen çekirdeklerin performans çekirdeği olduğunu ve Cortex-A77 olabileceğini söyledi. Ayrıca, AnTuTu sonucu zaten yonga setinin Mali-G77 çok sayıda çekirdeği olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntüdeki telefon, TENAA listesinin ortaya koyduğu gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, ancak gelecekte OPPO’nun başka türevlerini duyurup duyurmayacağını bilemeyiz.

OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Reno 3‘ün 6,4 inç FHD + AMOLED ekranı, 8MP ultra geniş açılı kamerası, 2MP makro kamerası ve 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilen 64MP birincil arka kamerası olacak. Özçekimler için önünde bir 32MP kamerası da bulunacak. OPPO, 4025mAh batarya ve Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile satışa sunulacak. Aynı zamanda bir ekran parmak izi tarayıcıya da sahip olacak.
Telefonun fiyatlandırılması konusunda henüz bir bilgi mevcut değil.

KaynakWeibo
Önceki İçerikSamsung Galaxy S11 Kocaman Bir Kamera İle Geliyor!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Görüntüler Digital Chat Station tarafından Weibo'da paylaşıldı ve AIDA64 yazılımının telefonda çalıştığı onaylandı. Fotoğraflar Reno 3 5G'nin su damlası çentiğe, mavi bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy S11 Kocaman Bir Kamera İle Geliyor!

Samsung Galaxy S11, 18 Şubat 2020'de piyasaya sürülecek ve özelliklerinin çoğu sızdırılmış olsa da, kamera çıkıntısının oldukça önemli olacağı dışında pek fazla...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Bu Duvar Kağıdı Xiaomi Telefonunuza Zarar Verebilir!

Duvar kağıtları, telefonlarının arayüzünün görünümünü değiştirmek isteyen binlerce kullanıcının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri. Satın alma tarihinden birkaç ay sonra kullanıcılar...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Onay Aldı

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite, amiral gemisi Samsung akıllı telefon modellerinin varyasyon modelleri olacak. Yani her iki akıllı telefon...
Devamını Oku
Oyun

PUBG Angry Birds Güncellemesi Yayınlandı

Angry Birds, akıllı telefon sektörünün en köklü oyunlarından bir tanesi. Dokunmatik ekran teknolojisiyle beraber oyun yapısının nasıl olacağını ortaya koyan oyun, 10.yılını kutlamakta. Yani...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.