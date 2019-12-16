OPPO Reno 3 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Görüntüler Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşıldı ve AIDA64 yazılımının telefonda çalıştığı onaylandı. Fotoğraflar Reno 3 5G‘nin su damlası çentiğe, mavi bir güç düğmesine ve siyah bir kareye sahip olduğu gösteriyor.

AIDA64 yazılımı, telefonun resmi boyutu 1000L olarak bilinen MediaTek’in MT6855 işlemcisi tarafından desteklendiğini onaylıyor.

İkinci görüntü, 1000L Boyutunda, 2.0GHz‘de dört Cortex-A55 çekirdeğe ve 2.2GHz’de 4 bilinmeyen çekirdeğe sahip olduğunu gösteriyor.

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OPPO, sızan canlı fotoğraflarla birlikte telefonun bazı özelliklerini de doğruladı. OPPO Reno 3 5G her geçen gün telefon yüzeyiyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkarıyor.

En sonuncu detay ise, telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkaran canlı fotoğraflar oldu.

Bunun dışında, Reno 3’ün TENAA listesi, yonga sisteminin 2.2GHz’de olduğunu, bu nedenle bilinmeyen çekirdeklerin performans çekirdeği olduğunu ve Cortex-A77 olabileceğini söyledi. Ayrıca, AnTuTu sonucu zaten yonga setinin Mali-G77 çok sayıda çekirdeği olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntüdeki telefon, TENAA listesinin ortaya koyduğu gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, ancak gelecekte OPPO’nun başka türevlerini duyurup duyurmayacağını bilemeyiz.

Reno 3‘ün 6,4 inç FHD + AMOLED ekranı, 8MP ultra geniş açılı kamerası, 2MP makro kamerası ve 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilen 64MP birincil arka kamerası olacak. Özçekimler için önünde bir 32MP kamerası da bulunacak. OPPO, 4025mAh batarya ve Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile satışa sunulacak. Aynı zamanda bir ekran parmak izi tarayıcıya da sahip olacak.

Telefonun fiyatlandırılması konusunda henüz bir bilgi mevcut değil.