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Oppo Reno 3 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Oppo Reno 3 'ün özellikleri her geçen netleşmeye devam ediyor...

Muhammed Arslan

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Oppo Reno Ace Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçtiğimiz Eylül ayında Reno 2 serisi altında üç akıllı telefonu tanıttı. Geçtiğimiz ay ise Oppo Reno Ace amiral gemisi telefonunu piyasaya sürdü. En yeni söylentilere göre Oppo, Oppo Reno 3 adında başka bir akıllı telefon tanıtmak için hazırlanıyor. Hatta iddia edilen telefonun fiyatı ve özellikleri ile ilgili detaylar ise bugün ortaya çıktı.

Oppo Reno 3’ün 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekleyen 6,5 inç AMOLED ekran ile donatıldığı iddia ediliyor. Ekran, 90Hz yenileme hızını destekliyor ve ekran üzerinde parmak izi tarayıcı da mevcut.

Akıllı telefonun arka tarafında 60 megapiksellik bir objektif, 8 megapiksellik, 13 megapiksellik ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan dört kameralı bir düzeneğe sahip olduğu söyleniyor. Selfie kamerası ise 32 megapiksel olacak. Reno 2 gibi bir SharkFin açılır kamera modülüne sahip olup olmadığına dair bir onay yok. Yaklaşan Snapdragon 735 yonga seti tarafından piyasaya sürülen ilk Oppo telefonu olabilir.

Cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ile gelebilir. Çin’de 128 GB ve 256 GB UFS 2.1 depolamaya sahip iki modelde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Oppo Reno 3’ü, 30W VOOC 4.0 hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh bir bataryadır. Akıllı telefon 5G uyumludur. Cihaz, 8 GB RAM + 128 GB depolama varyantı için 470 dolar ve 8 GB RAM + 256 GB depolama modeli için 513 dolar fiyatında olduğu iddia ediliyor.

Oppo, önceki ay Çin’de Çin’de OPPO Reno 2 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bu nedenle, şirketin Reno 3 telefonunu yakında piyasaya sürmesi pek olası görünmüyor. Muhtemelen, Aralık ayı sonlarında veya 2020 yılının başlarında resmiyet kazanabilir.

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