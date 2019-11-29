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Opp Reno 3 Pro 5G Batarya Özellikleri Netlik Kazandı!

Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi, ince bir gövdeye sahip olmasına rağmen, son derece büyük bir bataryayı bünyesinde barındıracak....

Zeynep Gökçen

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OPPO Reno 3 Pro 5G Batarya Özellikleri Netlik Kazandı!

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G telefonlarının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo yöneticilerinden Brian Shen, Reno 3 Pro 5G akıllı telefonunun çeşitli özelliklerini açıklamak için Twitter‘ı kullandı. Bugün Shen, Twitter’da telefonun batarya boyutunu açıkladı.

Reno 3 Pro 5G, kalınlığı sadece 7.7 mm ile çok ince bir cihaz olarak mağazalardaki yerini alacak. İnce bir gövdeye sahip olmasına rağmen telefon 4,025mAh kapasite ile daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Hızlı şarj teknolojisi desteği ile geliyor olabilir.

Yönetici ayrıca Reno 3 Pro 5G’nin çift modlu 5G destekli bir akıllı telefon olduğunu da paylaştı. Telefonun teknik özelliklerinin geri kalan özellikleri şu anda resmiyet kazanmadı. Telefon hakkında bilinen diğer tek resmi bilgi, kavisli bir ekrana sahip olmasıdır.

Üstelik kutudan ise tamamen yeni ColorOS 7 arayüzü ile çıkacak ilk telefon olacaktır. Kısa bir süre önce yapılan bir sızıntı, Oppo Reno 3’ün bir delikli ekranla geleceğini iddia etmişti. Bu, şirketin, SharkFin yüzgeci şeklindeki açılır kamera sistemi ile birlikte gelen Oppo Reno 2‘nin çentiksiz ekran tasarımına yelken açacağı anlamına geliyor.

Telefonu çevreleyen söylentiler Reno 3 5G’nin Snapdragon 735 5G mobil platformu ile desteklenen ilk telefon olabileceği iddia ediliyor. Telefonun tanıtım tarihi şu anda bir sır olarak saklanıyor. Ama yakın zamanda onaylaması bekleniyor.

KaynakTwitter
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