Oppo Reno 3 Pro 5G Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Oppo‘nun yöneticilerinden Brian Shen, Twitter’da yaklaşmakta olan Reno 3 Pro 5G‘nin kalınlığını ön plana çıkaran bir görüntü paylaştı. Yaklaşık olarak 24 saat sonra, telefonun batarya özelliklerini ortaya çıkaran bir tweet attı. Bunlar baz alınarak oluşturulan yeni teknik çizimler ise internet dünyasında paylaşıldı.

Teknik çizimlerden de gördüğünüz gibi selfie kamerası için sol tarafta bir delik var. Reno 3 Pro 5G, Çinli şirketin ilk çift modlu 5G akıllı telefonu olacak. Bu da hem bağımsız hem de dahili 5G ağlarıyla çalıştığı anlamına geliyor.

Gelecek ay resmi bir tanıtım etkinliği yapılacak. Şimdiye kadarki en ince çift modlu 5G akıllı telefon ünvanını kazandıracak. Çünkü 7.7 mm’lik ince bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. Reno 3 Pro 5G, önceki sızıntılara göre 90Hz yenileme hızına sahip 6.5inç FullHD+ AMOLED kavisli bir dokunmatik ekrana sahip.

Reno 3 Pro 5G’nin 30W hızlı şarj ile gelen 4.025mAh batarya ile donatılacağı sabah onaylandı. Ayrıca söylentiler, 8GB RAM ve 256GB depolama destekli Snapdragon 735 yonga seti ile geleceğini ileri sürdü. Telefon, 32 MP’lik bir selfie kamerasına ve 60 MP’lik bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Android 10 tabanlı yeni tanıtılan ColorOS 7 ile kutudan çıkacak. Oppo’nun arayüzü, en hızlı ve pürüzsüz hali, daha hızlı uygulama başlangıcı ve sistem yanıt süresi ve daha iyi optimize edilmiş dokunma tepkisi ile gelecek.