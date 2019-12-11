Oppo Reno 3 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Oppo, uygun fiyatlı ve tasarımı öne çıkan akıllı telefonlar sunma konusunda başarılı markalardan biri oldu. İddialı markanın Oppo Reno ve Oppo Reno 2 akıllı telefonları satış rakamlarında da istenen ilgiyi aldı. Şimdi ise serinin Oppo Reno 3 ile devam etmesi bekleniyor.

Serinin devam modeli olduğu için biraz daha önem kazanan akıllı telefon için detaylar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Reno 3 akıllı telefonlarının tanıtım tarihi netlik kazandı. Telefonun ne zaman çıkış yapacağı konusunda önemli bilgilerin paylaşılmasının ardından, teknik özellikler için de detaylar ortaya çıkmış oldu.

Oppo Reno 3 İddialı Geliyor

Yeni akıllı telefonların tanıtım görselleri sızdırılmış durumda. Tanıtım görsellerine baktığımız zaman, telefonların 26 Aralık tarihinde Çin’in Hangzhou kentinde resmi olarak sunulacağını görüyoruz. Gerek tasarım gerekse de teknik özellikler açısından amiral gemisi serilerine kart çıkartmasını beklediğimiz telefonun özelliklerinden de bahsedelim.

Bu noktada bilinmesi gereken ilk detay iki farklı versiyonun sunulacağı. Ana versiyonun dışında bir de Oppo Reno 3 5G akıllı telefonları tanıtılacak. Telefonlar arasında tasarım farkı olacak. Ana modelde çentikli ekran kullanılırken, 5G destekli modelde ön kamera ekrana gömülü olarak kullanılacak.

Her iki telefonun arka kısmında 4 kameranın kullanıldığını göreceğiz. 4 arka kameranın yer aldığı akıllı telefonlarda ana modelde Snapdragon 730G işlemcileri yer alacak. Reno 3 5G modelinde ise çok kısa bir süre önce tanıtılan Snapdragon 765G serisinin kullanıldığını göreceğiz.

2.4 GHz hız değerine sahip olmasının yanında Adreno 620 grafik birimiyle dikkat çeken yeni işlemci, dahili bir 5G modeminin sunulmasını sağlayacak ve bu da telefonun indirme, yükleme hızı konusunda çok daha başarılı olacağını gösteriyor.

Tüm özellikleri bir yana Oppo Reno 3 modellerinin fiyatlarını da merakla bekliyoruz. Ülkemizde de resmi olarak yer alan markanın, yeni modelinde de yine yüksek satış elde edip etmeyeceğini zaman gösterecek.