Oppo Reno 5 5G ve Reno 5 Pro 5G Tanıtıldı

Reno 5 serisi şimdi iki başlangıç modeliyle satışa çıktı. En büyük fark olan yonga setleri. Bunun dışında neredeyse aynılar. Beklendiği gibi, Snapdragon ve Dimensity’nin bir karışımı iki model ile karşı karşıyayız. Telefonlar kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11‘i çalıştıracak.

Oppo Reno 5 Pro 5G, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti tarafından destekleniyor ve 8 / 128GB ve 12 / 256GB konfigürasyonlarında geliyor. Telefon, yaklaşık 520 $ fiyattan başlayarak ön sipariş için kullanılabilir. Daha yüksek bellek seçeneği bir miktar daha pahalı olacak.

Oppo Reno 5 5G bunun yerine Snapdragon 765G yonga seti kullanıyor ve ancak aynı bellek seçenekleriyle (8 / 128GB ve 12 / 256GB) geliyor. Ekstra RAM ve depolama alanı istiyorsanız, 410 $ fiyatı göz önünde bulundurmalısınız.

Her iki telefonda da depolama alanı 2 şeritli UFS 2.1’dir, RAM LPDDR4x yongaları kullanır – Pro modelindeki ram hızları normal versiyona göre daha yüksektir. (2,133 MHz, 2x 16 bit) vs (3,733 MHz, 4x 16 bit).

Oppo Reno 5 (5G) 1 - 6

Ekranlar, ikisi arasındaki diğer önemli farktır. Pro modeli daha büyük 6.55″ panel ile donatılmıştır, normal versiyonu ise 6.43″ panel ile geliyor. Her ikisi de 1080p + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına (artı 180 Hz dokunmatik hassasiyet oranına) sahip OLED ekranlardır. Ancak Pro ekran daha yüksek parlaklığa sahiptir (500 nit).

Kamera detaylarına gelecek olursak, f/1.7 diyaframlı elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 64MP ana modül etrafında oluşturulmuştur. Bu lenslere 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki 2 MP modül eşlik ediyor. Her iki telefonda da 4K çözünürlükte çekim yaparken video kaydı 30 fps ile sınırlandırılır.

Özçekim kamerası bir delik içine yerleştirilmiştir ve 32 MP sensöre sahiptir. Ekrandaki parmak izi okuyucuya bir alternatif olarak yüz tanıma kilidi de yer alıyor.

Reno 5 ikilisi 4.300 mAh pillerle (16.64 Wh tipik kapasite) donatılmıştır. SuperVOOC 2.0 şarjını destekliyorlar, yani 65W maksimum hız. USB Güç Dağıtımı ve QuickCharge şarj cihazlarını 18W’da da kullanabilirler, ters şarj da desteklenir.

Oppo Reno 5 Pro (5G) 1 - 6

Şarj işlemi USB-C bağlantı noktası üzerinden yapılır. Bu, Pro modelde 3.5mm kulaklık çıkışı bulunmuyor fakat normal Reno5’te öyle değil, gerçek bir 3,5 mm jakı var. Ayrıca Pro versiyonu Wi-Fi 6 ve NFC dahil olmak üzere daha gelişmiş kablosuz bağlantıya sahiptir.

Her iki telefonun da 5G bağlantısı var (isimlerinden anlayabileceğiniz gibi), ancak iki SIM yuvasından yalnızca bir tanesi bunu destekliyor. Hafıza kartı yuvası yok.

Oppo, arka taraf için Reno Glow kaplamasını elden geçirdi. Cam, parmak izine dayanıklı bir yüzey oluşturan mikroskobik piramitlerden oluşan bir desen oluşturmak için oyulmuştur.

Ekstra eğlenceli bir dokunuş için, kamera çıkıntısına ve diğer öğelere karanlıkta parlamaları için flüoresan kaplama uygulandı.

Yeni modelleri önümüzdeki aylarda Türkiye’de de görmeyi bekliyoruz.