Oppo Reno 5 Lite 5G, Geekbench’te Görüntülendi!

Oppo, son zamanlarda Reno 5 Lite 5G adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre, yakın geçmişte 3C ve TENAA sertifika platformlarında ortaya çıkan PELM00 model numaralı telefonun Oppo Reno 5 Lite 5G akıllı telefon olabileceği söyleniyor. Bugün, aynı akıllı telefonu Geekbench kıyaslama platformunun veritabanında ortaya çıktı.

Geekbench listesi, telefonun Dimensity 800U yonga seti tarafından desteklendiğini belirtiyor. Liste ayrıca cihazın 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 585 ve 1706 puan aldı.

Telefonun TENAA listesi ise boyutunun 160.1 x 73.4 x 7,8 mm olduğunu ortaya çıkardı. Reno 5 Lite, delik tasarımına sahip 6,43 inç ekrana sunuyor. 4.220mAh derecesine sahip bir pil ve 30W şarj cihazıyla gönderilebileceği de söylentiler arasında.

Kısa süre önce Hindistan’da satışa sunulan Oppo F19 Pro Plus 5G’nin diğer Asya pazarlarında Oppo Reno 5 Z ve Avrupa’da Oppo A94 5G olarak satılacağı bildirildi. Son zamanlarda ortaya atılan bir tweet, yeni OPPO A94 5G’nin Oppo’nun iç pazarında Reno 5 Lite olarak yeniden markalanacağını ortaya koydu. Ayrıca A94 5G’nin 60Hz ekranı varken Reno 5 Lite’ın 90Hz yenileme hızını destekleyeceğini de belirtti.