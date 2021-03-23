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Oppo Reno 5 Lite 5G, Geekbench’te Görüntülendi!

Yeni Oppo Reno 5 Lite, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Telefona dair bilinen detayları sizler için derledik.

Ayşen Sıla

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Oppo Reno 5 Lite

Oppo, son zamanlarda Reno 5 Lite 5G adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre, yakın geçmişte 3C ve TENAA sertifika platformlarında ortaya çıkan PELM00 model numaralı telefonun Oppo Reno 5 Lite 5G akıllı telefon olabileceği söyleniyor. Bugün, aynı akıllı telefonu Geekbench kıyaslama platformunun veritabanında ortaya çıktı.

Geekbench listesi, telefonun Dimensity 800U yonga seti tarafından desteklendiğini belirtiyor. Liste ayrıca cihazın 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 585 ve 1706 puan aldı.

Telefonun TENAA listesi ise boyutunun 160.1 x 73.4 x 7,8 mm olduğunu ortaya çıkardı. Reno 5 Lite, delik tasarımına sahip 6,43 inç ekrana sunuyor. 4.220mAh derecesine sahip bir pil ve 30W şarj cihazıyla gönderilebileceği de söylentiler arasında.

Oppo Reno 5 Lite

Kısa süre önce Hindistan’da satışa sunulan Oppo F19 Pro Plus 5G’nin diğer Asya pazarlarında Oppo Reno 5 Z ve Avrupa’da Oppo A94 5G olarak satılacağı bildirildi. Son zamanlarda ortaya atılan bir tweet, yeni OPPO A94 5G’nin Oppo’nun iç pazarında Reno 5 Lite olarak yeniden markalanacağını ortaya koydu. Ayrıca A94 5G’nin 60Hz ekranı varken Reno 5 Lite’ın 90Hz yenileme hızını destekleyeceğini de belirtti.

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KaynakNashville Chatter Class

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